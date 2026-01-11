GaiAI (GAIX) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için GaiAI fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, GAIX varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

GaiAI fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,12001 $0,12001 $0,12001 -%0,24 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 GaiAI Fiyat Tahmini (USD) 2026 için GaiAI (GAIX) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, GaiAI %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,12001 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için GaiAI (GAIX) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, GaiAI %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,126010 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için GaiAI (GAIX) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, GAIX varlığının 2028 yılında $ 0,132311 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için GaiAI (GAIX) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, GAIX varlığının 2029 yılında $ 0,138926 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için GaiAI (GAIX) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, GAIX varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,145872 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için GaiAI (GAIX) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında GaiAI fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,237611 seviyesine ulaşabilir. 2050 için GaiAI (GAIX) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında GaiAI fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,387044 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,12001 %0,00

Mevcut GaiAI Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,12001$ 0,12001 $ 0,12001 Fiyat Değişimi (24 sa) -%0,24 Piyasa Değeri $ 19,70M$ 19,70M $ 19,70M Dolaşım Arzı 164,17M 164,17M 164,17M Hacim (24 sa) $ 1,69M$ 1,69M $ 1,69M Hacim (24 sa) -- En son GAIX fiyatı $ 0,12001. 24 saatlik değişim oranı -%0,24 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 1,69M şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki GAIX arzı 164,17M olup, toplam piyasa değeri $ 19,70M şeklindedir. Canlı GAIX Fiyatını Görüntüle

GaiAI Fiyat Geçmişi GaiAI canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki GaiAI fiyatı 0,12003 USD'dir. Dolaşımdaki GaiAI(GAIX) arzı 0,00 GAIX olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 19,70M$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,00 $ -0,000420 $ 0,12634 $ 0,11797

7 Gün %0,15 $ 0,015660 $ 0,13302 $ 0,10034

30 Gün -%0,36 $ -0,069630 $ 0,22 $ 0,075 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, GaiAI fiyat hareketi -0,000420$ oldu ve -%0,00 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, GaiAI en yüksek 0,13302$ ve en düşük 0,10034$ fiyatından işlem gördü ve %0,15 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, GAIX için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, GaiAI, -%0,36 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,069630$ oldu. Bu durum, GAIX için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam GaiAI fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam GAIX Fiyat Geçmişini Görüntüle

GaiAI (GAIX) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? GaiAI Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak GAIX için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, GaiAI için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen GAIX fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının GaiAI fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, GAIX varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): GAIX için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak GaiAI için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

GAIX Fiyat Tahmini Neden Önemli?

GAIX Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): GAIX, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, GAIX, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için GAIX fiyat tahmini nedir? GaiAI (GAIX) fiyat tahmin aracına göre, GAIX fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 GAIX 2027 yılında ne kadar olacak? 1 GaiAI (GAIX) varlığının şu anki fiyatı $0,12001 . Yukarıdaki tahmin modeline göre, GAIX varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında GAIX için tahmini fiyat hedefi nedir? GaiAI (GAIX) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar GAIX başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında GAIX için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, GaiAI (GAIX) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında GAIX için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, GaiAI (GAIX) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2040 için GAIX fiyat tahmini nedir? GaiAI (GAIX) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 GAIX fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.