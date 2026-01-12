Bugünkü GaiAI Fiyatı

Bugünkü GaiAI (GAIX) fiyatı $ 0,11834 olup, son 24 saatte % 1,05 değişim gösterdi. Mevcut GAIX / USD dönüşüm oranı GAIX başına $ 0,11834 şeklindedir.

GaiAI, şu anda piyasa değeri açısından $ 19,43M ile 770. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 164,17M GAIX şeklindedir. Son 24 saat içinde GAIX, $ 0,11509 (en düşük) ile $ 0,12551 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,23095166099642203 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,05137561578594456 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GAIX, son bir saatte -%0,07 ve son 7 günde -%3,35 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 1,68M seviyesine ulaştı.

GaiAI (GAIX) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.770 Piyasa Değeri $ 19,43M$ 19,43M $ 19,43M Hacim (24 Sa) $ 1,68M$ 1,68M $ 1,68M Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 118,34M$ 118,34M $ 118,34M Dolaşım Arzı 164,17M 164,17M 164,17M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %16,41 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

