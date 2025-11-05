Pipe Network (PIPE) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Pipe Network fiyat tahminlerini alın. PIPE fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

PIPE Al

Pipe Network fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,07044 $0,07044 $0,07044 +%0,09 USD Gerçek Tahmini Pipe Network 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Pipe Network (PIPE) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Pipe Network, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,07044 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Pipe Network (PIPE) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Pipe Network, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,073962 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Pipe Network (PIPE) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, PIPE için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,077660 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Pipe Network (PIPE) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, PIPE için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,081543 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Pipe Network (PIPE) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, PIPE için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,085620 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Pipe Network (PIPE) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, PIPE için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,089901 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Pipe Network (PIPE) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Pipe Network fiyatı, potansiyel olarak %107,89 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,146439 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Pipe Network (PIPE) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Pipe Network fiyatı, potansiyel olarak %238,64 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,238534 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 0,07044 %0,00

2026 $ 0,073962 %5,00

2027 $ 0,077660 %10,25

2028 $ 0,081543 %15,76

2029 $ 0,085620 %21,55

2030 $ 0,089901 %27,63

2031 $ 0,094396 %34,01

2032 $ 0,099116 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,104071 %47,75

2034 $ 0,109275 %55,13

2035 $ 0,114739 %62,89

2036 $ 0,120476 %71,03

2037 $ 0,126500 %79,59

2038 $ 0,132825 %88,56

2039 $ 0,139466 %97,99

2040 $ 0,146439 %107,89 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Pipe Network Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme November 5, 2025(Bugün) $ 0,07044 %0,00

November 6, 2025(Yarın) $ 0,070449 %0,01

November 12, 2025(Bu Hafta) $ 0,070507 %0,10

December 5, 2025(30 Gün) $ 0,070729 %0,41 Bugün için Pipe Network (PIPE) Fiyat Tahmini November 5, 2025(Bugün) tarihinde PIPE için öngörülen fiyat 0,07044$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Pipe Network (PIPE) Fiyat Tahmini November 6, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak PIPE için yapılan fiyat tahmini 0,070449$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Pipe Network (PIPE) Fiyat Tahmini November 12, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, PIPE için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,070507$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Pipe Network (PIPE) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında PIPE için öngörülen fiyat 0,070729$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Pipe Network Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,07044$ 0,07044 $ 0,07044 Fiyat Değişimi (24 sa) +%0,09 Piyasa Değeri $ 7,03M$ 7,03M $ 7,03M Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Hacim (24 sa) $ 62,13K$ 62,13K $ 62,13K Hacim (24 sa) -- En son PIPE fiyatı $ 0,07044. 24 saatlik değişim oranı +%0,09 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 62,13K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki PIPE arzı 100,00M olup, toplam piyasa değeri $ 7,03M şeklindedir. Canlı PIPE Fiyatını Görüntüle

Nasıl Pipe Network (PIPE) Satın Alınır? PIPE satın almak mı istiyorsunuz? Artık kredi kartı, banka transferi, P2P ve daha birçok ödeme yöntemiyle PIPE satın alabilirsiniz. Pipe Network satın almayı öğrenin ve MEXC'de hemen alım satım yolculuğunuza başlayın! Hemen PIPE Satın Almayı Öğrenin

Pipe Network Fiyat Geçmişi Pipe Network canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Pipe Network fiyatı 0,07032 USD'dir. Dolaşımdaki Pipe Network(PIPE) arzı 0,00 PIPE olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 7,03M$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,04 $ -0,003340 $ 0,07391 $ 0,06887

7 Gün -%0,15 $ -0,012860 $ 0,09306 $ 0,06887

30 Gün %0,41 $ 0,020319 $ 0,3618 $ 0,05 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Pipe Network fiyat hareketi -0,003340$ oldu ve -%0,04 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Pipe Network en yüksek 0,09306$ ve en düşük 0,06887$ fiyatından işlem gördü ve -%0,15 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, PIPE için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Pipe Network, %0,41 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0,020319$ oldu. Bu durum, PIPE için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Pipe Network fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam PIPE Fiyat Geçmişini Görüntüle

Pipe Network (PIPE) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Pipe Network Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak PIPE için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Pipe Network için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen PIPE fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Pipe Network fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, PIPE varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): PIPE için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Pipe Network için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

PIPE Fiyat Tahmini Neden Önemli?

PIPE Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): PIPE, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, PIPE, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için PIPE fiyat tahmini nedir? Pipe Network (PIPE) fiyat tahmin aracına göre, PIPE fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 PIPE 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Pipe Network (PIPE) fiyatı $0,07044 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, PIPE, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında PIPE için tahmini fiyat hedefi nedir? Pipe Network (PIPE) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 PIPE fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında PIPE için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Pipe Network (PIPE), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında PIPE için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Pipe Network (PIPE), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 PIPE 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Pipe Network (PIPE) fiyatı $0,07044 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, PIPE, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için PIPE fiyat tahmini nedir? Pipe Network (PIPE) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 PIPE fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol