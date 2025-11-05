BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
Kart Çevirme Etkinliği
Bugünkü canlı Pipe Network fiyatı 0.07312 USD. PIPE / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. PIPE fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Pipe Network fiyatı 0.07312 USD. PIPE / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. PIPE fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

PIPE Hakkında Daha Fazla Bilgi

PIPE Fiyat Bilgileri

PIPE Nedir

PIPE Whitepaper

PIPE Resmi Websitesi

PIPE Token Ekonomisi

PIPE Fiyat Tahmini

PIPE Fiyat Geçmişi

PIPE Satın Alma Kılavuzu

PIPE / İtibari Para Dönüştürücüsü

PIPE Spot

PIPE USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Pipe Network Logosu

Pipe Network Fiyatı(PIPE)

1 PIPE / USD Canlı Fiyatı:

$0,07312
$0,07312$0,07312
+%3,901D
USD
Pipe Network (PIPE) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:33:58 (UTC+8)

Pipe Network (PIPE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,06838
$ 0,06838$ 0,06838
24 sa Düşük
$ 0,07621
$ 0,07621$ 0,07621
24 sa Yüksek

$ 0,06838
$ 0,06838$ 0,06838

$ 0,07621
$ 0,07621$ 0,07621

$ 0,34291515733046557
$ 0,34291515733046557$ 0,34291515733046557

$ 0,05288812467524619
$ 0,05288812467524619$ 0,05288812467524619

-%1,53

+%3,90

-%6,20

-%6,20

Pipe Network (PIPE) canlı fiyatı $ 0,07312. PIPE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,06838 ve en yüksek $ 0,07621 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PIPE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,34291515733046557, en düşük fiyatı ise $ 0,05288812467524619 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PIPE son bir saatte -%1,53 değişim gösterdi, 24 saatte +%3,90 ve son 7 günde -%6,20 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Pipe Network (PIPE) Piyasa Bilgileri

No.1220

$ 7,31M
$ 7,31M$ 7,31M

$ 71,92K
$ 71,92K$ 71,92K

$ 73,12M
$ 73,12M$ 73,12M

100,00M
100,00M 100,00M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

%10,00

SOL

Şu anki Pipe Network piyasa değeri $ 7,31M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 71,92K. Dolaşımdaki PIPE arzı 100,00M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 73,12M.

Pipe Network (PIPE) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Pipe Network fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0027446+%3,90
30 Gün$ +0,02312+%46,24
60 Gün$ +0,02312+%46,24
90 Gün$ +0,02312+%46,24
Bugünkü Pipe Network Fiyatı Değişimi

Bugün, PIPE, $ +0,0027446 (+%3,90) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Pipe Network 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,02312 (+%46,24) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Pipe Network 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, PIPE değişimi $ +0,02312 (+%46,24) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Pipe Network 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,02312 (+%46,24) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Pipe Network (PIPE) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Pipe Network Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Pipe Network (PIPE) Nedir?

Pipe Network, içerik teslimi, depolama ve yapay zekâ (AI) çıkarımı süreçlerini bir araya getiren merkeziyetsiz bir uç süper bulut sistemidir. Bu ağ, bant genişliği, depolama ve işlem kaynakları sağlayan bağımsız düğümleri koordine eder ve karşılığında, ağın yerel fayda tokeni olan PIPE ile ödüllendirir. PIPE, bant genişliği, depolama ve işlem kredileri için kullanılır; kullanım, kriptografik kanıtlarla doğrulanır ve token tüketimini doğrudan ağ etkinliğine bağlayan bir "yak ve kredi kazan" modeliyle çalışır.

Pipe Network, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Pipe Network yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- PIPE staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Pipe Network hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Pipe Network satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Pipe Network Fiyat Tahmini (USD)

Pipe Network (PIPE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Pipe Network (PIPE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Pipe Network için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Pipe Network fiyat tahminini hemen kontrol edin!

Pipe Network (PIPE) Token Ekonomisi

Pipe Network (PIPE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PIPE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Pipe Network (PIPE) Satın Alma

Nasıl Pipe Network satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Pipe Network Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

PIPE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 Pipe Network(PIPE) / VND
1.924,1528
1 Pipe Network(PIPE) / AUD
A$0,1118736
1 Pipe Network(PIPE) / GBP
0,0555712
1 Pipe Network(PIPE) / EUR
0,0636144
1 Pipe Network(PIPE) / USD
$0,07312
1 Pipe Network(PIPE) / MYR
RM0,3063728
1 Pipe Network(PIPE) / TRY
3,0768896
1 Pipe Network(PIPE) / JPY
¥11,18736
1 Pipe Network(PIPE) / ARS
ARS$106,5884864
1 Pipe Network(PIPE) / RUB
5,9219888
1 Pipe Network(PIPE) / INR
6,4879376
1 Pipe Network(PIPE) / IDR
Rp1.218,6661792
1 Pipe Network(PIPE) / PHP
4,3038432
1 Pipe Network(PIPE) / EGP
￡E.3,462232
1 Pipe Network(PIPE) / BRL
R$0,3941168
1 Pipe Network(PIPE) / CAD
C$0,1030992
1 Pipe Network(PIPE) / BDT
8,913328
1 Pipe Network(PIPE) / NGN
105,51216
1 Pipe Network(PIPE) / COP
$282,31632
1 Pipe Network(PIPE) / ZAR
R.1,2788688
1 Pipe Network(PIPE) / UAH
3,0768896
1 Pipe Network(PIPE) / TZS
T.Sh.179,65584
1 Pipe Network(PIPE) / VES
Bs16,30576
1 Pipe Network(PIPE) / CLP
$69,17152
1 Pipe Network(PIPE) / PKR
Rs20,6724864
1 Pipe Network(PIPE) / KZT
38,322192
1 Pipe Network(PIPE) / THB
฿2,3785936
1 Pipe Network(PIPE) / TWD
NT$2,2608704
1 Pipe Network(PIPE) / AED
د.إ0,2683504
1 Pipe Network(PIPE) / CHF
Fr0,058496
1 Pipe Network(PIPE) / HKD
HK$0,5681424
1 Pipe Network(PIPE) / AMD
֏27,972056
1 Pipe Network(PIPE) / MAD
.د.م0,6807472
1 Pipe Network(PIPE) / MXN
$1,3658816
1 Pipe Network(PIPE) / SAR
ريال0,2742
1 Pipe Network(PIPE) / ETB
Br11,183704
1 Pipe Network(PIPE) / KES
KSh9,4463728
1 Pipe Network(PIPE) / JOD
د.أ0,05184208
1 Pipe Network(PIPE) / PLN
0,270544
1 Pipe Network(PIPE) / RON
лв0,3231904
1 Pipe Network(PIPE) / SEK
kr0,6997584
1 Pipe Network(PIPE) / BGN
лв0,124304
1 Pipe Network(PIPE) / HUF
Ft24,7189472
1 Pipe Network(PIPE) / CZK
1,5523376
1 Pipe Network(PIPE) / KWD
د.ك0,02244784
1 Pipe Network(PIPE) / ILS
0,2383712
1 Pipe Network(PIPE) / BOB
Bs0,5052592
1 Pipe Network(PIPE) / AZN
0,124304
1 Pipe Network(PIPE) / TJS
SM0,6741664
1 Pipe Network(PIPE) / GEL
0,1988864
1 Pipe Network(PIPE) / AOA
Kz66,95964
1 Pipe Network(PIPE) / BHD
.د.ب0,02749312
1 Pipe Network(PIPE) / BMD
$0,07312
1 Pipe Network(PIPE) / DKK
kr0,4745488
1 Pipe Network(PIPE) / HNL
L1,9259808
1 Pipe Network(PIPE) / MUR
3,3642512
1 Pipe Network(PIPE) / NAD
$1,2715568
1 Pipe Network(PIPE) / NOK
kr0,745824
1 Pipe Network(PIPE) / NZD
$0,1286912
1 Pipe Network(PIPE) / PAB
B/.0,07312
1 Pipe Network(PIPE) / PGK
K0,31076
1 Pipe Network(PIPE) / QAR
ر.ق0,2661568
1 Pipe Network(PIPE) / RSD
дин.7,4589712
1 Pipe Network(PIPE) / UZS
soʻm870,4760512
1 Pipe Network(PIPE) / ALL
L6,1501232
1 Pipe Network(PIPE) / ANG
ƒ0,1308848
1 Pipe Network(PIPE) / AWG
ƒ0,1308848
1 Pipe Network(PIPE) / BBD
$0,14624
1 Pipe Network(PIPE) / BAM
KM0,124304
1 Pipe Network(PIPE) / BIF
Fr215,63088
1 Pipe Network(PIPE) / BND
$0,095056
1 Pipe Network(PIPE) / BSD
$0,07312
1 Pipe Network(PIPE) / JMD
$11,7379536
1 Pipe Network(PIPE) / KHR
293,6543072
1 Pipe Network(PIPE) / KMF
Fr31,14912
1 Pipe Network(PIPE) / LAK
1.589,5651856
1 Pipe Network(PIPE) / LKR
රු22,2855136
1 Pipe Network(PIPE) / MDL
L1,2386528
1 Pipe Network(PIPE) / MGA
Ar329,36904
1 Pipe Network(PIPE) / MOP
P0,58496
1 Pipe Network(PIPE) / MVR
1,126048
1 Pipe Network(PIPE) / MWK
MK126,9443632
1 Pipe Network(PIPE) / MZN
MT4,676024
1 Pipe Network(PIPE) / NPR
रु10,3728032
1 Pipe Network(PIPE) / PYG
518,56704
1 Pipe Network(PIPE) / RWF
Fr106,09712
1 Pipe Network(PIPE) / SBD
$0,6017776
1 Pipe Network(PIPE) / SCR
1,0514656
1 Pipe Network(PIPE) / SRD
$2,81512
1 Pipe Network(PIPE) / SVC
$0,6398
1 Pipe Network(PIPE) / SZL
L1,272288
1 Pipe Network(PIPE) / TMT
m0,2566512
1 Pipe Network(PIPE) / TND
د.ت0,21482656
1 Pipe Network(PIPE) / TTD
$0,4957536
1 Pipe Network(PIPE) / UGX
Sh254,75008
1 Pipe Network(PIPE) / XAF
Fr41,6784
1 Pipe Network(PIPE) / XCD
$0,197424
1 Pipe Network(PIPE) / XOF
Fr41,6784
1 Pipe Network(PIPE) / XPF
Fr7,53136
1 Pipe Network(PIPE) / BWP
P0,98712
1 Pipe Network(PIPE) / BZD
$0,1469712
1 Pipe Network(PIPE) / CVE
$7,0290256
1 Pipe Network(PIPE) / DJF
Fr12,94224
1 Pipe Network(PIPE) / DOP
$4,6986912
1 Pipe Network(PIPE) / DZD
د.ج9,5502032
1 Pipe Network(PIPE) / FJD
$0,1667136
1 Pipe Network(PIPE) / GNF
Fr635,7784
1 Pipe Network(PIPE) / GTQ
Q0,5600992
1 Pipe Network(PIPE) / GYD
$15,296704
1 Pipe Network(PIPE) / ISK
kr9,28624

Pipe Network Kaynağı

Pipe Network hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Pipe Network Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Pipe Network Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Pipe Network (PIPE) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı PIPE fiyatı, 0,07312 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
PIPE / USD güncel fiyatı nedir?
PIPE / USD güncel fiyatı $ 0,07312. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Pipe Network varlığının piyasa değeri nedir?
PIPE piyasa değeri $ 7,31M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki PIPE arzı nedir?
Dolaşımdaki PIPE arzı, 100,00M USD.
PIPE için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
PIPE, ATH fiyatı olan 0,34291515733046557 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük PIPE fiyatı (ATL) nedir?
PIPE, ATL fiyatı olan 0,05288812467524619 USD değerine düştü.
PIPE işlem hacmi nedir?
PIPE için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 71,92K USD.
PIPE bu yıl daha da yükselir mi?
PIPE piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için PIPE fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:33:58 (UTC+8)

Pipe Network (PIPE) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Öne Çıkan Haberler

Neden Bu Kadar Çok İnsan Boğa Piyasasında Hala Para Kaybediyor?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Ağlarının Yükselişi: 2025’te Bitcoin’in Geleceğini Şekillendiren Teknolojiyi Anlamak

October 6, 2025

2025’te Altcoinler: TOTAL3 Yeniden Rekor Kırdığında Ama Portföyünüz Hareket Etmiyor

October 5, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

PIPE / USD Hesaplayıcı

Miktar

PIPE
PIPE
USD
USD

1 PIPE = 0,07312 USD

PIPE Al-Sat

PIPE/USDT
$0,07312
$0,07312$0,07312
+%3,93

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti

Öne Çıkan

Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$102.022,83
$102.022,83$102.022,83

-%1,12

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.344,47
$3.344,47$3.344,47

-%4,64

Solana Logosu

Solana

SOL

$157,97
$157,97$157,97

-%2,17

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

-%0,02

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,2540
$2,2540$2,2540

-%1,23

En Yüksek Hacim

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimleri

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$102.022,83
$102.022,83$102.022,83

-%1,12

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.344,47
$3.344,47$3.344,47

-%4,64

Solana Logosu

Solana

SOL

$157,97
$157,97$157,97

-%2,17

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,2540
$2,2540$2,2540

-%1,23

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,16552
$0,16552$0,16552

+%0,96

Yeni Eklenen

Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri

Intuition Logosu

Intuition

TRUST

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

MemeMarket Logosu

MemeMarket

MFUN

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Backstage Logosu

Backstage

BKS

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Sentism Logosu

Sentism

SENTIS

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

XP8 Logosu

XP8

XP8

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

En Çok Yükselenler

Bugünün en fazla yükselenleri

PlayMindProtocol Logosu

PlayMindProtocol

PMIND

$0,26201
$0,26201$0,26201

+%1.608,01

Momentum Logosu

Momentum

MMT

$1,2099
$1,2099$1,2099

+%706,60

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000000294
$0,0000000000000000000000000294$0,0000000000000000000000000294

+%326,08

Datasoul Logosu

Datasoul

DATASOUL

$0,0000000035723
$0,0000000035723$0,0000000035723

+%155,12

DEGENFI Logosu

DEGENFI

DEGENFI

$0,000000000216
$0,000000000216$0,000000000216

+%151,16