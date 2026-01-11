Play Solana (PLAYSOLANA) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için Play Solana fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, PLAYSOLANA varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

Play Solana fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,003582 $0,003582 $0,003582 +%0,58 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Play Solana Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Play Solana (PLAYSOLANA) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Play Solana %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,003582 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Play Solana (PLAYSOLANA) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Play Solana %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,003761 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Play Solana (PLAYSOLANA) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, PLAYSOLANA varlığının 2028 yılında $ 0,003949 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Play Solana (PLAYSOLANA) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, PLAYSOLANA varlığının 2029 yılında $ 0,004146 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Play Solana (PLAYSOLANA) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, PLAYSOLANA varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,004353 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Play Solana (PLAYSOLANA) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Play Solana fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,007092 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Play Solana (PLAYSOLANA) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Play Solana fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,011552 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,003582 %0,00

2027 $ 0,003761 %5,00

2028 $ 0,003949 %10,25

2029 $ 0,004146 %15,76

2030 $ 0,004353 %21,55

2031 $ 0,004571 %27,63

2032 $ 0,004800 %34,01

2033 $ 0,005040 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0,005292 %47,75

2035 $ 0,005556 %55,13

2036 $ 0,005834 %62,89

2037 $ 0,006126 %71,03

2038 $ 0,006432 %79,59

2039 $ 0,006754 %88,56

2040 $ 0,007092 %97,99

2050 $ 0,011552 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Play Solana Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 11, 2026(Bugün) $ 0,003582 %0,00

January 12, 2026(Yarın) $ 0,003582 %0,01

January 18, 2026(Bu Hafta) $ 0,003585 %0,10

February 10, 2026(30 Gün) $ 0,003596 %0,41 Bugün için Play Solana (PLAYSOLANA) Fiyat Tahmini January 11, 2026(Bugün) tarihinde PLAYSOLANA için öngörülen fiyat 0,003582$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Play Solana (PLAYSOLANA) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak PLAYSOLANA için yapılan fiyat tahmini 0,003582$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Play Solana (PLAYSOLANA) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, PLAYSOLANA için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,003585$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Play Solana (PLAYSOLANA) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında PLAYSOLANA için öngörülen fiyat 0,003596$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Play Solana Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,003582$ 0,003582 $ 0,003582 Fiyat Değişimi (24 sa) +%0,58 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Hacim (24 sa) $ 54,26K$ 54,26K $ 54,26K Hacim (24 sa) -- En son PLAYSOLANA fiyatı $ 0,003582. 24 saatlik değişim oranı +%0,58 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 54,26K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki PLAYSOLANA arzı 0,00 olup, toplam piyasa değeri $ 0,00 şeklindedir. Canlı PLAYSOLANA Fiyatını Görüntüle

Play Solana Fiyat Geçmişi Play Solana canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Play Solana fiyatı 0,003583 USD'dir. Dolaşımdaki Play Solana(PLAYSOLANA) arzı 0,00 PLAYSOLANA olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 0,00$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,01 $ 0,000021 $ 0,003594 $ 0,003534

7 Gün -%0,04 $ -0,000164 $ 0,004025 $ 0,003534

30 Gün -%0,30 $ -0,001552 $ 0,005529 $ 0,003534 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Play Solana fiyat hareketi 0,000021$ oldu ve %0,01 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Play Solana en yüksek 0,004025$ ve en düşük 0,003534$ fiyatından işlem gördü ve -%0,04 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, PLAYSOLANA için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Play Solana, -%0,30 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,001552$ oldu. Bu durum, PLAYSOLANA için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Play Solana fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam PLAYSOLANA Fiyat Geçmişini Görüntüle

Play Solana (PLAYSOLANA) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Play Solana Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak PLAYSOLANA için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Play Solana için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen PLAYSOLANA fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Play Solana fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, PLAYSOLANA varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): PLAYSOLANA için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Play Solana için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

PLAYSOLANA Fiyat Tahmini Neden Önemli?

PLAYSOLANA Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS):