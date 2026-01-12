Bugünkü Play Solana Fiyatı

Bugünkü Play Solana (PLAYSOLANA) fiyatı $ 0,003546 olup, son 24 saatte % 0,92 değişim gösterdi. Mevcut PLAYSOLANA / USD dönüşüm oranı PLAYSOLANA başına $ 0,003546 şeklindedir.

Play Solana, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 3914. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 PLAYSOLANA şeklindedir. Son 24 saat içinde PLAYSOLANA, $ 0,003517 (en düşük) ile $ 0,003906 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,029995721646931806 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,003518044889215282 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PLAYSOLANA, son bir saatte -%0,26 ve son 7 günde -%4,14 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 55,28K seviyesine ulaştı.

Play Solana (PLAYSOLANA) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3914 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 55,28K$ 55,28K $ 55,28K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 17,73M$ 17,73M $ 17,73M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 Toplam Arz 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki Play Solana piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 55,28K. Dolaşımdaki PLAYSOLANA arzı 0,00 olup, toplam arzı 5000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 17,73M.