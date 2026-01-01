Sleepless AI (SLEEPLESSAI) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için Sleepless AI fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, SLEEPLESSAI varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

Sleepless AI fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,04117 $0,04117 $0,04117 +%4,51 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 Sleepless AI Fiyat Tahmini (USD) 2026 için Sleepless AI (SLEEPLESSAI) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, Sleepless AI %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,04117 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için Sleepless AI (SLEEPLESSAI) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, Sleepless AI %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,043228 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için Sleepless AI (SLEEPLESSAI) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, SLEEPLESSAI varlığının 2028 yılında $ 0,045389 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için Sleepless AI (SLEEPLESSAI) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, SLEEPLESSAI varlığının 2029 yılında $ 0,047659 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için Sleepless AI (SLEEPLESSAI) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, SLEEPLESSAI varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,050042 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için Sleepless AI (SLEEPLESSAI) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında Sleepless AI fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,081513 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Sleepless AI (SLEEPLESSAI) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında Sleepless AI fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,132777 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,04117 %0,00

2027 $ 0,043228 %5,00

2028 $ 0,045389 %10,25

2029 $ 0,047659 %15,76

2030 $ 0,050042 %21,55

2031 $ 0,052544 %27,63

2032 $ 0,055171 %34,01

2033 $ 0,057930 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0,060826 %47,75

2035 $ 0,063868 %55,13

2036 $ 0,067061 %62,89

2037 $ 0,070414 %71,03

2038 $ 0,073935 %79,59

2039 $ 0,077632 %88,56

2040 $ 0,081513 %97,99

2050 $ 0,132777 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Sleepless AI Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 17, 2026(Bugün) $ 0,04117 %0,00

January 18, 2026(Yarın) $ 0,041175 %0,01

January 24, 2026(Bu Hafta) $ 0,041209 %0,10

February 16, 2026(30 Gün) $ 0,041339 %0,41 Bugün için Sleepless AI (SLEEPLESSAI) Fiyat Tahmini January 17, 2026(Bugün) tarihinde SLEEPLESSAI için öngörülen fiyat 0,04117$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Sleepless AI (SLEEPLESSAI) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak SLEEPLESSAI için yapılan fiyat tahmini 0,041175$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Sleepless AI (SLEEPLESSAI) Fiyat Tahmini January 24, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, SLEEPLESSAI için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,041209$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Sleepless AI (SLEEPLESSAI) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında SLEEPLESSAI için öngörülen fiyat 0,041339$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Sleepless AI Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,04117$ 0,04117 $ 0,04117 Fiyat Değişimi (24 sa) +%4,51 Piyasa Değeri $ 19,39M$ 19,39M $ 19,39M Dolaşım Arzı 471,00M 471,00M 471,00M Hacim (24 sa) $ 82,14K$ 82,14K $ 82,14K Hacim (24 sa) -- En son SLEEPLESSAI fiyatı $ 0,04117. 24 saatlik değişim oranı +%4,51 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 82,14K şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki SLEEPLESSAI arzı 471,00M olup, toplam piyasa değeri $ 19,39M şeklindedir. Canlı SLEEPLESSAI Fiyatını Görüntüle

Sleepless AI Fiyat Geçmişi Sleepless AI canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Sleepless AI fiyatı 0,04117 USD'dir. Dolaşımdaki Sleepless AI(SLEEPLESSAI) arzı 0,00 SLEEPLESSAI olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 19,39M$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,08 $ 0,0029 $ 0,04119 $ 0,03825

7 Gün %0,01 $ 0,000269 $ 0,04383 $ 0,03818

30 Gün %0,15 $ 0,005359 $ 0,0449 $ 0,033 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Sleepless AI fiyat hareketi 0,0029$ oldu ve %0,08 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Sleepless AI en yüksek 0,04383$ ve en düşük 0,03818$ fiyatından işlem gördü ve %0,01 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, SLEEPLESSAI için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Sleepless AI, %0,15 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0,005359$ oldu. Bu durum, SLEEPLESSAI için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Sleepless AI fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam SLEEPLESSAI Fiyat Geçmişini Görüntüle

Sleepless AI (SLEEPLESSAI) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Sleepless AI Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak SLEEPLESSAI için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Sleepless AI için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen SLEEPLESSAI fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Sleepless AI fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, SLEEPLESSAI varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): SLEEPLESSAI için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Sleepless AI için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

SLEEPLESSAI Fiyat Tahmini Neden Önemli?

SLEEPLESSAI Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): SLEEPLESSAI, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, SLEEPLESSAI, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için SLEEPLESSAI fiyat tahmini nedir? Sleepless AI (SLEEPLESSAI) fiyat tahmin aracına göre, SLEEPLESSAI fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 SLEEPLESSAI 2027 yılında ne kadar olacak? 1 Sleepless AI (SLEEPLESSAI) varlığının şu anki fiyatı $0,04117 . Yukarıdaki tahmin modeline göre, SLEEPLESSAI varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında SLEEPLESSAI için tahmini fiyat hedefi nedir? Sleepless AI (SLEEPLESSAI) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar SLEEPLESSAI başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında SLEEPLESSAI için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Sleepless AI (SLEEPLESSAI) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında SLEEPLESSAI için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, Sleepless AI (SLEEPLESSAI) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2040 için SLEEPLESSAI fiyat tahmini nedir? Sleepless AI (SLEEPLESSAI) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 SLEEPLESSAI fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.