Bugünkü Sleepless AI Fiyatı

Bugünkü Sleepless AI (SLEEPLESSAI) fiyatı $ 0,04037 olup, son 24 saatte % 1,79 değişim gösterdi. Mevcut SLEEPLESSAI / USD dönüşüm oranı SLEEPLESSAI başına $ 0,04037 şeklindedir.

Sleepless AI, şu anda piyasa değeri açısından $ 19,01M ile 804. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 471,00M SLEEPLESSAI şeklindedir. Son 24 saat içinde SLEEPLESSAI, $ 0,03818 (en düşük) ile $ 0,04142 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 2,3774513979494185 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,02990095286684347 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SLEEPLESSAI, son bir saatte +%0,87 ve son 7 günde -%1,76 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 67,15K seviyesine ulaştı.

Sleepless AI (SLEEPLESSAI) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.804 Piyasa Değeri $ 19,01M$ 19,01M $ 19,01M Hacim (24 Sa) $ 67,15K$ 67,15K $ 67,15K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 40,37M$ 40,37M $ 40,37M Dolaşım Arzı 471,00M 471,00M 471,00M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %47,09 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Sleepless AI piyasa değeri $ 19,01M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 67,15K. Dolaşımdaki SLEEPLESSAI arzı 471,00M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 40,37M.