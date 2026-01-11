The White Whale (WHITEWHALE) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için The White Whale fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, WHITEWHALE varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

The White Whale fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $0,18576 $0,18576 $0,18576 +%11,51 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 The White Whale Fiyat Tahmini (USD) 2026 için The White Whale (WHITEWHALE) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, The White Whale %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,18576 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için The White Whale (WHITEWHALE) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, The White Whale %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 0,195048 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için The White Whale (WHITEWHALE) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, WHITEWHALE varlığının 2028 yılında $ 0,204800 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için The White Whale (WHITEWHALE) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, WHITEWHALE varlığının 2029 yılında $ 0,215040 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için The White Whale (WHITEWHALE) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, WHITEWHALE varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 0,225792 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için The White Whale (WHITEWHALE) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında The White Whale fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,367792 seviyesine ulaşabilir. 2050 için The White Whale (WHITEWHALE) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında The White Whale fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,599094 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,18576 %0,00

2027 $ 0,195048 %5,00

2028 $ 0,204800 %10,25

2029 $ 0,215040 %15,76

2030 $ 0,225792 %21,55

2031 $ 0,237082 %27,63

2032 $ 0,248936 %34,01

2033 $ 0,261382 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 0,274452 %47,75

2035 $ 0,288174 %55,13

2036 $ 0,302583 %62,89

2037 $ 0,317712 %71,03

2038 $ 0,333598 %79,59

2039 $ 0,350278 %88,56

2040 $ 0,367792 %97,99

2050 $ 0,599094 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli The White Whale Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 11, 2026(Bugün) $ 0,18576 %0,00

January 12, 2026(Yarın) $ 0,185785 %0,01

January 18, 2026(Bu Hafta) $ 0,185938 %0,10

February 10, 2026(30 Gün) $ 0,186523 %0,41 Bugün için The White Whale (WHITEWHALE) Fiyat Tahmini January 11, 2026(Bugün) tarihinde WHITEWHALE için öngörülen fiyat 0,18576$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için The White Whale (WHITEWHALE) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak WHITEWHALE için yapılan fiyat tahmini 0,185785$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için The White Whale (WHITEWHALE) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, WHITEWHALE için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,185938$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük The White Whale (WHITEWHALE) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında WHITEWHALE için öngörülen fiyat 0,186523$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut The White Whale Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 0,18576$ 0,18576 $ 0,18576 Fiyat Değişimi (24 sa) +%11,51 Piyasa Değeri $ 185,83M$ 185,83M $ 185,83M Dolaşım Arzı 999,82M 999,82M 999,82M Hacim (24 sa) $ 1,15M$ 1,15M $ 1,15M Hacim (24 sa) -- En son WHITEWHALE fiyatı $ 0,18576. 24 saatlik değişim oranı +%11,51 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 1,15M şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki WHITEWHALE arzı 999,82M olup, toplam piyasa değeri $ 185,83M şeklindedir. Canlı WHITEWHALE Fiyatını Görüntüle

The White Whale Fiyat Geçmişi The White Whale canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki The White Whale fiyatı 0,18586 USD'dir. Dolaşımdaki The White Whale(WHITEWHALE) arzı 0,00 WHITEWHALE olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 185,83M$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,12 $ 0,019279 $ 0,19868 $ 0,1542

7 Gün %8,29 $ 0,16586 $ 0,19868 $ 0,02

30 Gün %8,29 $ 0,16586 $ 0,19868 $ 0,02 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, The White Whale fiyat hareketi 0,019279$ oldu ve %0,12 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, The White Whale en yüksek 0,19868$ ve en düşük 0,02$ fiyatından işlem gördü ve %8,29 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, WHITEWHALE için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, The White Whale, %8,29 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0,16586$ oldu. Bu durum, WHITEWHALE için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam The White Whale fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam WHITEWHALE Fiyat Geçmişini Görüntüle

The White Whale (WHITEWHALE) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? The White Whale Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak WHITEWHALE için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, The White Whale için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen WHITEWHALE fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının The White Whale fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, WHITEWHALE varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): WHITEWHALE için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak The White Whale için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

WHITEWHALE Fiyat Tahmini Neden Önemli?

WHITEWHALE Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): WHITEWHALE, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, WHITEWHALE, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için WHITEWHALE fiyat tahmini nedir? The White Whale (WHITEWHALE) fiyat tahmin aracına göre, WHITEWHALE fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 WHITEWHALE 2027 yılında ne kadar olacak? 1 The White Whale (WHITEWHALE) varlığının şu anki fiyatı $0,18576 . Yukarıdaki tahmin modeline göre, WHITEWHALE varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında WHITEWHALE için tahmini fiyat hedefi nedir? The White Whale (WHITEWHALE) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar WHITEWHALE başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında WHITEWHALE için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, The White Whale (WHITEWHALE) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında WHITEWHALE için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, The White Whale (WHITEWHALE) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2040 için WHITEWHALE fiyat tahmini nedir? The White Whale (WHITEWHALE) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 WHITEWHALE fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.