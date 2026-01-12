Bugünkü The White Whale Fiyatı

Bugünkü The White Whale (WHITEWHALE) fiyatı $ 0,13966 olup, son 24 saatte % 27,71 değişim gösterdi. Mevcut WHITEWHALE / USD dönüşüm oranı WHITEWHALE başına $ 0,13966 şeklindedir.

The White Whale, şu anda piyasa değeri açısından $ 139,64M ile 228. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,82M WHITEWHALE şeklindedir. Son 24 saat içinde WHITEWHALE, $ 0,1382 (en düşük) ile $ 0,20232 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,1996699322443701 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000003248825228132 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WHITEWHALE, son bir saatte -%8,45 ve son 7 günde +%598,30 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 941,05K seviyesine ulaştı.

The White Whale (WHITEWHALE) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.228 Piyasa Değeri $ 139,64M$ 139,64M $ 139,64M Hacim (24 Sa) $ 941,05K$ 941,05K $ 941,05K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 139,64M$ 139,64M $ 139,64M Dolaşım Arzı 999,82M 999,82M 999,82M Maksimum Arz 999.822.578 999.822.578 999.822.578 Toplam Arz 999.822.578 999.822.578 999.822.578 Dolaşım Oranı %100,00 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki The White Whale piyasa değeri $ 139,64M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 941,05K. Dolaşımdaki WHITEWHALE arzı 999,82M olup, toplam arzı 999822578. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 139,64M.