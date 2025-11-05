MEXC Borsası / Kripto Fiyat Tahmini / Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) /

Gaib AI Dollar Alpha USDC fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini Gaib AI Dollar Alpha USDC 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Gaib AI Dollar Alpha USDC, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,984601 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Gaib AI Dollar Alpha USDC, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 1,0338 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, AIDAUSDC için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 1,0855 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, AIDAUSDC için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 1,1397 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, AIDAUSDC için 2029 yılı hedef fiyatı $ 1,1967 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, AIDAUSDC için 2030 yılı hedef fiyatı $ 1,2566 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Gaib AI Dollar Alpha USDC fiyatı, potansiyel olarak %107,89 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 2,0469 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Gaib AI Dollar Alpha USDC fiyatı, potansiyel olarak %238,64 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 3,3342 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 0,984601 %0,00

2026 $ 1,0338 %5,00

2027 $ 1,0855 %10,25

2028 $ 1,1397 %15,76

2029 $ 1,1967 %21,55

2030 $ 1,2566 %27,63

2031 $ 1,3194 %34,01

2032 $ 1,3854 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 1,4547 %47,75

2034 $ 1,5274 %55,13

2035 $ 1,6038 %62,89

2036 $ 1,6840 %71,03

2037 $ 1,7682 %79,59

2038 $ 1,8566 %88,56

2039 $ 1,9494 %97,99

2040 $ 2,0469 %107,89 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Gaib AI Dollar Alpha USDC Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme November 5, 2025(Bugün) $ 0,984601 %0,00

November 6, 2025(Yarın) $ 0,984735 %0,01

November 12, 2025(Bu Hafta) $ 0,985545 %0,10

December 5, 2025(30 Gün) $ 0,988647 %0,41 Bugün için Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Fiyat Tahmini November 5, 2025(Bugün) tarihinde AIDAUSDC için öngörülen fiyat 0,984601$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Fiyat Tahmini November 6, 2025(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak AIDAUSDC için yapılan fiyat tahmini 0,984735$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Fiyat Tahmini November 12, 2025(Bu Hafta) itibarıyla, AIDAUSDC için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,985545$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında AIDAUSDC için öngörülen fiyat 0,988647$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Gaib AI Dollar Alpha USDC Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 113,03M$ 113,03M $ 113,03M Dolaşım Arzı 114,77M 114,77M 114,77M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son AIDAUSDC fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki AIDAUSDC arzı 114,77M olup, toplam piyasa değeri $ 113,03M şeklindedir. Canlı AIDAUSDC Fiyatını Görüntüle

Gaib AI Dollar Alpha USDC Fiyat Geçmişi Gaib AI Dollar Alpha USDC canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Gaib AI Dollar Alpha USDC fiyatı 0,984601 USD'dir. Dolaşımdaki Gaib AI Dollar Alpha USDC(AIDAUSDC) arzı 114,77M AIDAUSDC olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 113.027.987$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,64 $ -0,006439 $ 1,001 $ 0,978762

7 Gün -%0,88 $ -0,008745 $ 1,0000 $ 0,969906

30 Gün -%1,52 $ -0,015048 $ 1,0000 $ 0,969906 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Gaib AI Dollar Alpha USDC fiyat hareketi -0,006439$ oldu ve -%0,64 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Gaib AI Dollar Alpha USDC en yüksek 1,0000$ ve en düşük 0,969906$ fiyatından işlem gördü ve -%0,88 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, AIDAUSDC için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Gaib AI Dollar Alpha USDC, -%1,52 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,015048$ oldu. Bu durum, AIDAUSDC için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Gaib AI Dollar Alpha USDC Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak AIDAUSDC için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Gaib AI Dollar Alpha USDC için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen AIDAUSDC fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Gaib AI Dollar Alpha USDC fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, AIDAUSDC varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): AIDAUSDC için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Gaib AI Dollar Alpha USDC için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

AIDAUSDC Fiyat Tahmini Neden Önemli?

AIDAUSDC Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

