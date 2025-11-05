BorsaDEX+
Bugünkü canlı Gaib AI Dollar Alpha USDC fiyatı 0,986359 USD. AIDAUSDC / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. AIDAUSDC fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

AIDAUSDC Hakkında Daha Fazla Bilgi

AIDAUSDC Fiyat Bilgileri

AIDAUSDC Nedir

AIDAUSDC Resmi Websitesi

AIDAUSDC Token Ekonomisi

AIDAUSDC Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Gaib AI Dollar Alpha USDC Logosu

Gaib AI Dollar Alpha USDC Fiyatı (AIDAUSDC)

Listelenmedi

1 AIDAUSDC / USD Canlı Fiyatı:

$0,98524
$0,98524
-%0,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:50:14 (UTC+8)

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,9774
$ 0,9774
24 sa Düşük
$ 1,001
$ 1,001
24 sa Yüksek

$ 0,9774
$ 0,9774

$ 1,001
$ 1,001

$ 1,13
$ 1,13

$ 0,926229
$ 0,926229

-%0,07

-%0,60

-%0,68

-%0,68

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) canlı fiyatı $0,986359. AIDAUSDC, son 24 saat içinde en düşük $ 0,9774 ve en yüksek $ 1,001 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. AIDAUSDC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,13, en düşük fiyatı ise $ 0,926229 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, AIDAUSDC son bir saatte -%0,07 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,60 ve son 7 günde -%0,68 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Piyasa Bilgileri

$ 113,08M
$ 113,08M

--
--

$ 113,08M
$ 113,08M

114,77M
114,77M

114.772.921,187424
114.772.921,187424

Şu anki Gaib AI Dollar Alpha USDC piyasa değeri $ 113,08M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AIDAUSDC arzı 114,77M olup, toplam arzı 114772921.187424. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 113,08M.

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Gaib AI Dollar Alpha USDC / USD fiyat değişimi, $ -0,0060202414267787.
Son 30 gün içerisinde, Gaib AI Dollar Alpha USDC / USD fiyat değişimi, $ -0,0136827720.
Son 60 gün içerisinde, Gaib AI Dollar Alpha USDC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Gaib AI Dollar Alpha USDC / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0060202414267787-%0,60
30 Gün$ -0,0136827720-%1,38
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Kaynağı

Resmi Websitesi

Gaib AI Dollar Alpha USDC Fiyat Tahmini (USD)

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Gaib AI Dollar Alpha USDC için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Gaib AI Dollar Alpha USDC fiyat tahminini hemen kontrol edin!

AIDAUSDC Varlığından Yerel Para Birimlerine

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Token Ekonomisi

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AIDAUSDC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı AIDAUSDC fiyatı, 0,986359 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
AIDAUSDC / USD güncel fiyatı nedir?
AIDAUSDC / USD güncel fiyatı $ 0,986359. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Gaib AI Dollar Alpha USDC varlığının piyasa değeri nedir?
AIDAUSDC piyasa değeri $ 113,08M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki AIDAUSDC arzı nedir?
Dolaşımdaki AIDAUSDC arzı, 114,77M USD.
AIDAUSDC için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
AIDAUSDC, ATH fiyatı olan 1,13 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük AIDAUSDC fiyatı (ATL) nedir?
AIDAUSDC, ATL fiyatı olan 0,926229 USD değerine düştü.
AIDAUSDC işlem hacmi nedir?
AIDAUSDC için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
AIDAUSDC bu yıl daha da yükselir mi?
AIDAUSDC piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için AIDAUSDC fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:50:14 (UTC+8)

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

