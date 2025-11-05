Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,9774 24 sa Yüksek $ 1,001 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,13 En Düşük Fiyat $ 0,926229 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,07 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,60 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,68

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) canlı fiyatı $0,986359. AIDAUSDC, son 24 saat içinde en düşük $ 0,9774 ve en yüksek $ 1,001 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. AIDAUSDC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,13, en düşük fiyatı ise $ 0,926229 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, AIDAUSDC son bir saatte -%0,07 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,60 ve son 7 günde -%0,68 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 113,08M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 113,08M Dolaşım Arzı 114,77M Toplam Arz 114.772.921,187424

Şu anki Gaib AI Dollar Alpha USDC piyasa değeri $ 113,08M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AIDAUSDC arzı 114,77M olup, toplam arzı 114772921.187424. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 113,08M.