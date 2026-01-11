MEXC Borsası / Kripto Fiyat Tahmini / The Vault Staked SOL (VSOL) /

The Vault Staked SOL (VSOL) Fiyat Tahmini (USD)

2027, 2028, 2029, 2030 ve sonrası için The Vault Staked SOL fiyat tahminlerini alın. Piyasa trendleri ve duyarlılığına dayalı anlık tahminlerle, VSOL varlığının önümüzdeki beş yıl veya daha uzun bir süre içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin.

The Vault Staked SOL fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini 2026 - 2050 The Vault Staked SOL Fiyat Tahmini (USD) 2026 için The Vault Staked SOL (VSOL) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahmininize göre, The Vault Staked SOL %0,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 156,58 işlem fiyatına ulaşabilir. 2027 için The Vault Staked SOL (VSOL) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahmininize göre, The Vault Staked SOL %5,00 oranında bir büyüme kaydedebilir. 2027 yılında $ 164,4090 işlem fiyatına ulaşabilir. 2028 için The Vault Staked SOL (VSOL) Fiyat Tahmini (2 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, VSOL varlığının 2028 yılında $ 172,6294 seviyesine ulaşması ve %10,25 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2029 için The Vault Staked SOL (VSOL) Fiyat Tahmini (3 Yıl İçinde) Fiyat tahmin modeline göre, VSOL varlığının 2029 yılında $ 181,2609 seviyesine ulaşması ve %15,76 büyüme oranı kaydetmesi öngörülmektedir. 2030 için The Vault Staked SOL (VSOL) Fiyat Tahmini (4 Yıl İçinde) Yukarıdaki fiyat tahmin modeline göre, VSOL varlığının 2030 yılındaki hedef fiyatı $ 190,3239 olup, tahmini büyüme oranı %21,55 şeklindedir. 2040 için The Vault Staked SOL (VSOL) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde) 2040 yılında The Vault Staked SOL fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 310,0176 seviyesine ulaşabilir. 2050 için The Vault Staked SOL (VSOL) Fiyat Tahmini (24 Yıl İçinde) 2050 yılında The Vault Staked SOL fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 504,9861 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 156,58 %0,00

2027 $ 164,4090 %5,00

2028 $ 172,6294 %10,25

2029 $ 181,2609 %15,76

2030 $ 190,3239 %21,55

2031 $ 199,8401 %27,63

2032 $ 209,8321 %34,01

2033 $ 220,3237 %40,71 Yıl Fiyat Büyüme 2034 $ 231,3399 %47,75

2035 $ 242,9069 %55,13

2036 $ 255,0523 %62,89

2037 $ 267,8049 %71,03

2038 $ 281,1951 %79,59

2039 $ 295,2549 %88,56

2040 $ 310,0176 %97,99

2050 $ 504,9861 %222,51 Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli The Vault Staked SOL Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 11, 2026(Bugün) $ 156,58 %0,00

January 12, 2026(Yarın) $ 156,6014 %0,01

January 18, 2026(Bu Hafta) $ 156,7301 %0,10

February 10, 2026(30 Gün) $ 157,2234 %0,41 Bugün için The Vault Staked SOL (VSOL) Fiyat Tahmini January 11, 2026(Bugün) tarihinde VSOL için öngörülen fiyat 156,58$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için The Vault Staked SOL (VSOL) Fiyat Tahmini January 12, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak VSOL için yapılan fiyat tahmini 156,6014$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için The Vault Staked SOL (VSOL) Fiyat Tahmini January 18, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, VSOL için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 156,7301$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük The Vault Staked SOL (VSOL) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında VSOL için öngörülen fiyat 157,2234$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut The Vault Staked SOL Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 220,10M$ 220,10M $ 220,10M Dolaşım Arzı 1,40M 1,40M 1,40M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son VSOL fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki VSOL arzı 1,40M olup, toplam piyasa değeri $ 220,10M şeklindedir. Canlı VSOL Fiyatını Görüntüle

The Vault Staked SOL Fiyat Geçmişi The Vault Staked SOL canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki The Vault Staked SOL fiyatı 156,58 USD'dir. Dolaşımdaki The Vault Staked SOL(VSOL) arzı 1,40M VSOL olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 220.102.492$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %1,91 $ 2,93 $ 156,88 $ 153,04

7 Gün %2,85 $ 4,4700 $ 160,2323 $ 150,7220

30 Gün -%0,05 $ -0,082376 $ 160,2323 $ 150,7220 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, The Vault Staked SOL fiyat hareketi 2,93$ oldu ve %1,91 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, The Vault Staked SOL en yüksek 160,2323$ ve en düşük 150,7220$ fiyatından işlem gördü ve %2,85 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, VSOL için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, The Vault Staked SOL, -%0,05 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,082376$ oldu. Bu durum, VSOL için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

The Vault Staked SOL (VSOL) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? The Vault Staked SOL Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak VSOL için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, The Vault Staked SOL için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen VSOL fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının The Vault Staked SOL fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, VSOL varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): VSOL için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak The Vault Staked SOL için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

VSOL Fiyat Tahmini Neden Önemli?

VSOL Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): VSOL, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, VSOL, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için VSOL fiyat tahmini nedir? The Vault Staked SOL (VSOL) fiyat tahmin aracına göre, VSOL fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 VSOL 2027 yılında ne kadar olacak? 1 The Vault Staked SOL (VSOL) varlığının şu anki fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modeline göre, VSOL varlığının 2027 yılında %0,00 artarak -- seviyesine ulaşması beklenmektedir. 2028 yılında VSOL için tahmini fiyat hedefi nedir? The Vault Staked SOL (VSOL) varlığının yıllık %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2028 yılına kadar VSOL başına -- fiyatına ulaşması öngörülmektedir. 2029 yılında VSOL için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, The Vault Staked SOL (VSOL) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 2030 yılında VSOL için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmini girişinize göre, The Vault Staked SOL (VSOL) varlığının %0,00 büyüme kaydetmesi ve 2030 yılında tahmini fiyat hedefinin -- olması beklenmektedir. 1 VSOL 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 The Vault Staked SOL (VSOL) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, VSOL, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için VSOL fiyat tahmini nedir? The Vault Staked SOL (VSOL) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 VSOL fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.