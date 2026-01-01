Bugünkü The Vault Staked SOL Fiyatı

Bugünkü The Vault Staked SOL (VSOL) fiyatı $ 159,43 olup, son 24 saatte % 2,02 değişim gösterdi. Mevcut VSOL / USD dönüşüm oranı VSOL başına $ 159,43 şeklindedir.

The Vault Staked SOL, şu anda piyasa değeri açısından $ 224.234.446 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,40M VSOL şeklindedir. Son 24 saat içinde VSOL, $ 155,66 (en düşük) ile $ 162,39 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 288,13 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 82,22 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VSOL, son bir saatte -%0,13 ve son 7 günde +%1,73 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

The Vault Staked SOL (VSOL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 224,23M$ 224,23M $ 224,23M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 224,23M$ 224,23M $ 224,23M Dolaşım Arzı 1,40M 1,40M 1,40M Toplam Arz 1.404.308,029970903 1.404.308,029970903 1.404.308,029970903

