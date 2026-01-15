老子 Fiyatı(老子)
Bugünkü 老子 (老子) fiyatı $ 0,004527 olup, son 24 saatte % 13,47 değişim gösterdi. Mevcut 老子 / USD dönüşüm oranı 老子 başına $ 0,004527 şeklindedir.
老子, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- 老子 şeklindedir. Son 24 saat içinde 老子, $ 0,003873 (en düşük) ile $ 0,0095 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.
Kısa vadeli performansta, 老子, son bir saatte +%3,26 ve son 7 günde +%352,70 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 84,20K seviyesine ulaştı.
BSC
Şu anki 老子 piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 84,20K. Dolaşımdaki 老子 arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.
+%3,26
-%13,46
+%352,70
+%352,70
Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için 老子 fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,00070471
|-%13,46
|30 Gün
|$ +0,003527
|+%352,70
|60 Gün
|$ +0,003527
|+%352,70
|90 Gün
|$ +0,003527
|+%352,70
Bugün, 老子, $ -0,00070471 (-%13,46) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.
Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,003527 (+%352,70) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.
Görünüm 60 güne genişletildiğinde, 老子 değişimi $ +0,003527 (+%352,70) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.
90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,003527 (+%352,70) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.
老子 (老子) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?
老子 Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.
2040 yılında 老子 fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.
老子 ile işlem yapmaya hazır mısınız? MEXC'de 老子 satın almak hızlı ve yeni başlayanlar için kolaydır. İlk satın alımınızı yaptıktan sonra hemen alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, 老子 satın alma konusunda kapsamlı kılavuzumuzu inceleyin. Aşağıda, 老子 (老子) satın alma yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak 5 adımlı hızlı bir özet bulunmaktadır.
老子 sahibi olmak, sadece satın alıp tutmak açısından size daha fazla fırsat sunar. Yüzlerce piyasada BTC alım satımı yapabilir, esnek stake ve birikim ürünleri ile düzenli kazançlar elde edebilir veya profesyonel alım satım araçlarından yararlanarak varlıklarınızı büyütebilirsiniz. İster yeni başlayan ister profesyonel, deneyimli bir yatırımcı olun, MEXC kripto potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanızı kolaylaştırır. Bitcoin varlıklarınızı en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz dört yol aşağıda belirtilmiştir.
MEXC'de 老子 (老子) satın almak, paranızın daha fazla değer kazanması anlamına gelir. Piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto platformlarından biri olan MEXC, ilk alım satımınızdan itibaren maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olur.
MEXC'nin rekabetçi işlem ücretlerini inceleyin
Ayrıca, MEXC'nin Sıfır İşlem Ücreti Festivali ile seçtiğiniz spot işlem çiftleriyle hiçbir ücret ödemeden alım satım yapabilirsiniz.
老子 hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|01-13 21:31:46
|Sektör Haberleri
U.S. Disember Kadar Tahunan Teras CPI Tidak Dilaras 2.6%, Jangkaan 2.70%, Sebelumnya 2.60%
|01-13 18:07:07
|Sektör Haberleri
SEC主席:有信心《明确法案》今年将送交总统签署
|01-13 12:48:54
|Sektör Haberleri
昨日,美國比特幣現貨ETF淨流入1.167億美元,以太坊ETF淨流入510萬美元
|01-12 13:34:58
|Sektör Haberleri
預測市場名義交易量在年底突破53億美元,連續六週實現增長
|01-12 13:21:15
|Sektör Haberleri
Beberapa Syiling Meme Baharu di Rantaian Solana Melonjak Ketara, Cap Pasaran Syiling Siaran Langsung Pump "SOL" Melepasi Sepuluh Juta
|01-12 07:55:23
|Sektör Haberleri
加密市场持续横盘,中国主流迷因币回调后企稳
Kaldıraçlı 老子 long veya short pozisyonu açın. MEXC'de 老子USDT Vadeli İşlem alım satımını keşfedin ve piyasa dalgalanmalarından yararlanın.
Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı 老子 fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.
MEXC'de piyasa verileri mevcut olan en popüler kripto paralar
Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri
Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri
Bugünün en fazla yükselenleri
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
Miktar
1 老子 = 0,004527 USD