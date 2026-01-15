Bugünkü 老子 Fiyatı

Bugünkü 老子 (老子) fiyatı $ 0,004527 olup, son 24 saatte % 13,47 değişim gösterdi. Mevcut 老子 / USD dönüşüm oranı 老子 başına $ 0,004527 şeklindedir.

老子, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- 老子 şeklindedir. Son 24 saat içinde 老子, $ 0,003873 (en düşük) ile $ 0,0095 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 老子, son bir saatte +%3,26 ve son 7 günde +%352,70 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 84,20K seviyesine ulaştı.

老子 (老子) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 84,20K$ 84,20K $ 84,20K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki 老子 piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 84,20K. Dolaşımdaki 老子 arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.