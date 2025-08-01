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Banana Gun Fiyatı(BANANA)

Banana Gun (BANANA) Canlı Fiyat Grafiği

$23,6
$23,6$23,6
+%5,491D
USD

BANANA Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Banana Gun (BANANA), şu anda 23,6 USD fiyatından işlem görmektedir ve 94,48M USD piyasa değerine sahiptir. BANANA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Banana Gun Ana Piyasa Performansı:

$ 1,56M USD
24 saatlik işlem hacmi
+%5,49
Banana Gun 24 saatlik fiyat değişimi
4,00M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki BANANA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BANANA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

BANANA Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Banana Gun fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +1,2282+%5,49
30 Gün$ +6,24+%35,94
60 Gün$ +2,12+%9,86
90 Gün$ +5,68+%31,69
Bugünkü Banana Gun Fiyatı Değişimi

Bugün, BANANA, $ +1,2282 (+%5,49) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Banana Gun 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +6,24 (+%35,94) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Banana Gun 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, BANANA değişimi $ +2,12 (+%9,86) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Banana Gun 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +5,68 (+%31,69) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

BANANA Fiyat Bilgisi

En güncel Banana Gun fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 21,8
$ 21,8$ 21,8

$ 23,89
$ 23,89$ 23,89

$ 81,883
$ 81,883$ 81,883

+%0,63

+%5,49

-%18,96

BANANA Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 94,48M
$ 94,48M$ 94,48M

$ 1,56M
$ 1,56M$ 1,56M

4,00M
4,00M 4,00M

Banana Gun (BANANA) Nedir?

Banana Gun, yaklaşan listelemeleri yakalamanıza veya halihazırda listelenmiş olan tokenleri güvenle satın almanıza olanak tanıyan bir Telegram botudur. Ethereum Network'teki keskin nişancınız ve manuel alıcınız olmayı ve ayrıca yol boyunca daha fazla zincir olmayı hedefliyoruz.

Banana Gun, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Banana Gun yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- BANANA staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Banana Gun hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Banana Gun satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Banana Gun Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Banana Gun, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte BANANA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Banana Gun fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Banana Gun Fiyat Geçmişi

BANANA fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak BANANA kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Banana Gun fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Banana Gun (BANANA) Token Ekonomisi

Banana Gun (BANANA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BANANA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Banana Gun (BANANA) Satın Alma

Nasıl Banana Gun satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Banana Gun Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

BANANA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BANANA / VND
621.034
1 BANANA / AUD
A$36,344
1 BANANA / GBP
17,7
1 BANANA / EUR
20,296
1 BANANA / USD
$23,6
1 BANANA / MYR
RM99,828
1 BANANA / TRY
960,048
1 BANANA / JPY
¥3.469,2
1 BANANA / ARS
ARS$31.891,86
1 BANANA / RUB
1.875,964
1 BANANA / INR
2.057,212
1 BANANA / IDR
Rp386.885,184
1 BANANA / KRW
32.641,632
1 BANANA / PHP
1.358,18
1 BANANA / EGP
￡E.1.130,44
1 BANANA / BRL
R$130,744
1 BANANA / CAD
C$32,332
1 BANANA / BDT
2.848,992
1 BANANA / NGN
35.703,26
1 BANANA / UAH
973,972
1 BANANA / VES
Bs2.902,8
1 BANANA / CLP
$22.892
1 BANANA / PKR
Rs6.612,484
1 BANANA / KZT
12.647,24
1 BANANA / THB
฿765,82
1 BANANA / TWD
NT$703,988
1 BANANA / AED
د.إ86,612
1 BANANA / CHF
Fr18,88
1 BANANA / HKD
HK$185,024
1 BANANA / MAD
.د.م213,344
1 BANANA / MXN
$444,388
1 BANANA / PLN
86,848
1 BANANA / RON
лв103,368
1 BANANA / SEK
kr227,976
1 BANANA / BGN
лв39,648
1 BANANA / HUF
Ft8.118,164
1 BANANA / CZK
501,028
1 BANANA / KWD
د.ك7,1508
1 BANANA / ILS
80,476

Banana Gun Kaynağı

Banana Gun hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Banana Gun Websitesi
Blok Gezgini

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BANANA
BANANA
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1 BANANA = 23,6 USD

Al-Sat

BANANAUSDT
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$23,6$23,6
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