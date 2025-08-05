0xGen (XGN) Nedir?

0xGen is a comprehensive AI-driven DeFi platform featuring an open-source LLM and DeFi trading algorithms. What 0xGen builds is to make transactions even easier by combining AI with user intent.

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0xGen (XGN) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

0xGen (XGN) Token Ekonomisi

0xGen (XGN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. XGN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!