Bugünkü canlı 1 Coin Can Change Your Life fiyatı 0,03113791 USD. 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE Hakkında Daha Fazla Bilgi

1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE Fiyat Bilgileri

1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE Nedir

1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE Resmi Websitesi

1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE Token Ekonomisi

1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE Fiyat Tahmini

1 Coin Can Change Your Life Logosu

1 Coin Can Change Your Life Fiyatı (1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE)

Listelenmedi

1 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE / USD Canlı Fiyatı:

$0,03113791
$0,03113791$0,03113791
+%99,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD
1 Coin Can Change Your Life (1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:40:11 (UTC+8)

1 Coin Can Change Your Life (1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,01286098
$ 0,01286098$ 0,01286098
24 sa Düşük
$ 0,03139731
$ 0,03139731$ 0,03139731
24 sa Yüksek

$ 0,01286098
$ 0,01286098$ 0,01286098

$ 0,03139731
$ 0,03139731$ 0,03139731

$ 0,0308771
$ 0,0308771$ 0,0308771

$ 0,00343921
$ 0,00343921$ 0,00343921

+%3,40

+%99,64

+%43,33

+%43,33

1 Coin Can Change Your Life (1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE) canlı fiyatı $0,03113791. 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01286098 ve en yüksek $ 0,03139731 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0308771, en düşük fiyatı ise $ 0,00343921 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE son bir saatte +%3,40 değişim gösterdi, 24 saatte +%99,64 ve son 7 günde +%43,33 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

1 Coin Can Change Your Life (1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE) Piyasa Bilgileri

$ 31,14M
$ 31,14M$ 31,14M

--
----

$ 31,14M
$ 31,14M$ 31,14M

999,99M
999,99M 999,99M

999.990.588,140951
999.990.588,140951 999.990.588,140951

Şu anki 1 Coin Can Change Your Life piyasa değeri $ 31,14M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE arzı 999,99M olup, toplam arzı 999990588.140951. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 31,14M.

1 Coin Can Change Your Life (1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, 1 Coin Can Change Your Life / USD fiyat değişimi, $ +0,01554117.
Son 30 gün içerisinde, 1 Coin Can Change Your Life / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, 1 Coin Can Change Your Life / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, 1 Coin Can Change Your Life / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,01554117+%99,64
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

1 Coin Can Change Your Life (1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE) Nedir?

$1 is a decentralized meme token on the Solana blockchain that satirizes modern value systems by transforming the symbol “one dollar” into a digital cultural movement. Launched without presale, roadmap, or team tokens, it embodies simplicity, irony, and community-led creativity. $1 is both a parody and a unifier — a minimalist experiment in what happens when belief alone becomes the currency.

The utility of $1 lies in its universality — a meme currency representing simplicity, humor, and the collective belief in decentralized value. No complex staking or tokenomics — just one coin for everyone.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

1 Coin Can Change Your Life (1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE) Kaynağı

Resmi Websitesi

1 Coin Can Change Your Life Fiyat Tahmini (USD)

1 Coin Can Change Your Life (1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? 1 Coin Can Change Your Life (1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak 1 Coin Can Change Your Life için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

1 Coin Can Change Your Life fiyat tahminini hemen kontrol edin!

1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 Coin Can Change Your Life (1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE) Token Ekonomisi

1 Coin Can Change Your Life (1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: 1 Coin Can Change Your Life (1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü 1 Coin Can Change Your Life (1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE fiyatı, 0,03113791 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE / USD güncel fiyatı nedir?
1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE / USD güncel fiyatı $ 0,03113791. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
1 Coin Can Change Your Life varlığının piyasa değeri nedir?
1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE piyasa değeri $ 31,14M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE arzı nedir?
Dolaşımdaki 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE arzı, 999,99M USD.
1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE, ATH fiyatı olan 0,0308771 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE fiyatı (ATL) nedir?
1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE, ATL fiyatı olan 0,00343921 USD değerine düştü.
1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE işlem hacmi nedir?
1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE bu yıl daha da yükselir mi?
1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için 1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:40:11 (UTC+8)

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

