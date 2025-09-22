100xDarren (100X) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00016025 $ 0,00016025 $ 0,00016025 24 sa Düşük $ 0,00024213 $ 0,00024213 $ 0,00024213 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00016025$ 0,00016025 $ 0,00016025 24 sa Yüksek $ 0,00024213$ 0,00024213 $ 0,00024213 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00024213$ 0,00024213 $ 0,00024213 En Düşük Fiyat $ 0,00016025$ 0,00016025 $ 0,00016025 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,73 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%21,04 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

100xDarren (100X) canlı fiyatı $0,00019117. 100X, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00016025 ve en yüksek $ 0,00024213 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. 100X için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00024213, en düşük fiyatı ise $ 0,00016025 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, 100X son bir saatte -%1,73 değişim gösterdi, 24 saatte -%21,04 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

100xDarren (100X) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 191,15K$ 191,15K $ 191,15K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 191,14K$ 191,14K $ 191,14K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 999.970.399,353446 999.970.399,353446 999.970.399,353446

Şu anki 100xDarren piyasa değeri $ 191,15K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki 100X arzı 1,00B olup, toplam arzı 999970399.353446. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 191,14K.