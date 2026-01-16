Bugünkü 2131KOBUSHIDE Fiyatı

Bugünkü 2131KOBUSHIDE (21) fiyatı $ 0,00253377 olup, son 24 saatte % 235,46 değişim gösterdi. Mevcut 21 / USD dönüşüm oranı 21 başına $ 0,00253377 şeklindedir.

2131KOBUSHIDE, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.403.035 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,92M 21 şeklindedir. Son 24 saat içinde 21, $ 0,00074311 (en düşük) ile $ 0,00250175 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00247485 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00054058 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 21, son bir saatte +%24,10 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

2131KOBUSHIDE (21) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,40M$ 2,40M $ 2,40M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,40M$ 2,40M $ 2,40M Dolaşım Arzı 999,92M 999,92M 999,92M Toplam Arz 999.919.127,768055 999.919.127,768055 999.919.127,768055

