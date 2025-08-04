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21Million Fiyatı (21M)

Listelenmedi

21Million (21M) Canlı Fiyat Grafiği

$0,03803197
$0,03803197$0,03803197
+%1,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü 21Million (21M) Fiyatı

21Million (21M), şu anda 0,03803173 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 667,76K USD piyasa değerine sahiptir. 21M / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

21Million Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,04
21Million 24 saatlik fiyat değişimi
17,56M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında 21Million (21M) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, 21Million / USD fiyat değişimi, $ +0,00039318.
Son 30 gün içerisinde, 21Million / USD fiyat değişimi, $ +0,0097239184.
Son 60 gün içerisinde, 21Million / USD fiyat değişimi, $ +0,0137864907.
Son 90 gün içerisinde, 21Million / USD fiyat değişimi, $ +0,01118813152951501.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00039318+%1,04
30 Gün$ +0,0097239184+%25,57
60 Gün$ +0,0137864907+%36,25
90 Gün$ +0,01118813152951501+%41,68

21Million (21M) Fiyat Analizi

En güncel 21Million fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,03738372
$ 0,03738372$ 0,03738372

$ 0,03817146
$ 0,03817146$ 0,03817146

$ 0,085285
$ 0,085285$ 0,085285

+%0,30

+%1,04

-%3,02

21Million (21M) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 667,76K
$ 667,76K$ 667,76K

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17,56M
17,56M 17,56M

21Million (21M) Nedir?

21Million is a unique token backed by multiple cryptocurrencies and equipped with an innovative hybrid burning mechanism.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

21Million (21M) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

21Million (21M) Token Ekonomisi

21Million (21M) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. 21M tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

21M Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 21M / VND
1.000,80497495
1 21M / AUD
A$0,0585688642
1 21M / GBP
0,0285237975
1 21M / EUR
0,0327072878
1 21M / USD
$0,03803173
1 21M / MYR
RM0,1608742179
1 21M / TRY
1,5467504591
1 21M / JPY
¥5,59066431
1 21M / ARS
ARS$51,8847876525
1 21M / RUB
3,0364533232
1 21M / INR
3,3334811345
1 21M / IDR
Rp623,4708838512
1 21M / KRW
52,5298057933
1 21M / PHP
2,1784574944
1 21M / EGP
￡E.1,8414963666
1 21M / BRL
R$0,2095548323
1 21M / CAD
C$0,0521034701
1 21M / BDT
4,6315040794
1 21M / NGN
57,9751888947
1 21M / UAH
1,5866837756
1 21M / VES
Bs4,67790279
1 21M / CLP
$36,73865118
1 21M / PKR
Rs10,7797135512
1 21M / KZT
20,5352326135
1 21M / THB
฿1,2314674174
1 21M / TWD
NT$1,1344865059
1 21M / AED
د.إ0,1395764491
1 21M / CHF
Fr0,030425384
1 21M / HKD
HK$0,2985490805
1 21M / MAD
.د.م0,3445674738
1 21M / MXN
$0,7146162067
1 21M / PLN
0,1403370837
1 21M / RON
лв0,1665789774
1 21M / SEK
kr0,3673865118
1 21M / BGN
лв0,0642736237
1 21M / HUF
Ft13,0870986103
1 21M / CZK
0,8074136279
1 21M / KWD
د.ك0,01159967765
1 21M / ILS
0,129307882