401K (401K) Nedir?

401k rewards well hung holders with a rotating basket of on-chain stocks Rewards are based on volume. Which means that: Price goes up? More stocks Price goes down? More stocks There is a tax on each transaction that is used for generating rewards Rewards are split up amongst holders with 50k or more tokens CA: ACyP5VHmSYhixsHwFXh8BTqypPGBTjHGcJZjYdBvPKaE Buyer beware: At the end of the day, this is still a memecoin. It is not a security or an investment contract Does buying this guarantee you will make money? Absolutely not Does buying it mean you’re a well hung chad? 100% yes

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401K (401K) Token Ekonomisi

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