4nonSwap (4NON) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00135955$ 0,00135955 $ 0,00135955 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,59 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%33,93 Fiyat Değişimi (7 G) -%37,78 Fiyat Değişimi (7 G) -%37,78

4nonSwap (4NON) canlı fiyatı --. 4NON, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. 4NON için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00135955, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, 4NON son bir saatte +%0,59 değişim gösterdi, 24 saatte -%33,93 ve son 7 günde -%37,78 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

4nonSwap (4NON) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 65,47K$ 65,47K $ 65,47K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 72,74K$ 72,74K $ 72,74K Dolaşım Arzı 900,00M 900,00M 900,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki 4nonSwap piyasa değeri $ 65,47K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki 4NON arzı 900,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 72,74K.