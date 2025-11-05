501 (501) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0
24 sa Düşük $ 0
24 sa Yüksek $ 0
Tüm Zamanların En Yükseği $ 0
En Düşük Fiyat $ 0
Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,09
Fiyat Değişimi (1 Gün) -%5,14
Fiyat Değişimi (7 G) -%35,31

501 (501) canlı fiyatı --. 501, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. 501 için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, 501 son bir saatte -%1,09 değişim gösterdi, 24 saatte -%5,14 ve son 7 günde -%35,31 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

501 (501) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,32K
Hacim (24 Sa) --
Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,32K
Dolaşım Arzı 999,79M
Toplam Arz 999.786.618,140142

Şu anki 501 piyasa değeri $ 7,32K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki 501 arzı 999,79M olup, toplam arzı 999786618.140142. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,32K.