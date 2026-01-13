Bugünkü Ant.Fun Fiyatı

Bugünkü Ant.Fun (ANB) fiyatı $ 0,01917 olup, son 24 saatte % 92,00 değişim gösterdi. Mevcut ANB / USD dönüşüm oranı ANB başına $ 0,01917 şeklindedir.

Ant.Fun, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 3887. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 ANB şeklindedir. Son 24 saat içinde ANB, $ 0,01 (en düşük) ile $ 0,02026 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,021907858665018747 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,009613439405949494 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ANB, son bir saatte -%1,70 ve son 7 günde +%91,70 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 1,40M seviyesine ulaştı.

Ant.Fun (ANB) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3887 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 1,40M$ 1,40M $ 1,40M Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 191,70M$ 191,70M $ 191,70M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Toplam Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki Ant.Fun piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 1,40M. Dolaşımdaki ANB arzı 0,00 olup, toplam arzı 10000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 191,70M.