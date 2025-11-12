BorsaDEX+
Bugünkü canlı ARBT fiyatı -- USD. ARBTOLD piyasa değeri ise -- USD. ARBTOLD / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

ARBTOLD Hakkında Daha Fazla Bilgi

ARBTOLD Fiyat Bilgileri

ARBTOLD Nedir

ARBTOLD Token Ekonomisi

ARBTOLD Fiyat Tahmini

ARBT Logosu

ARBT Fiyatı(ARBTOLD)

Listelenmedi

USD
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-12 11:16:34 (UTC+8)

Bugünkü ARBT Fiyatı

Bugünkü ARBT (ARBTOLD) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0.00 değişim gösterdi. Mevcut ARBTOLD / USD dönüşüm oranı ARBTOLD başına -- şeklindedir.

ARBT, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- ARBTOLD şeklindedir. Son 24 saat içinde ARBTOLD, -- (en düşük) ile -- (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ARBTOLD, son bir saatte -- ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ARBT (ARBTOLD) Piyasa Bilgileri

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

Şu anki ARBT piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ARBTOLD arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

ARBT Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
--
----
24 sa Düşük
--
----
24 sa Yüksek

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

ARBT (ARBTOLD) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için ARBT fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
No Data
Bugünkü ARBT Fiyatı Değişimi

Bugün, ARBTOLD, -- (--) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

ARBT 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat -- (--) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

ARBT 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, ARBTOLD değişimi -- (--) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

ARBT 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat -- (--) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

ARBT için Fiyat Tahmini

2030 için ARBT (ARBTOLD) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, ARBTOLD için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme 0.00% oranındadır.
2040 için ARBT (ARBTOLD) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında ARBT fiyatı, potansiyel olarak 0.00% oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

ARBT varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? ARBT Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, ARBTOLD varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: ARBT Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 ARBT ne kadar olacak?
ARBT yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --$, 2030 yılına kadar --$ ve 2035 yılına kadar --$ ve 2040 yılına kadar --$ değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel ARBT fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-12 11:16:34 (UTC+8)

ARBT (ARBTOLD) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-11 01:50:49Sektör Haberleri
Son 7 Günün Genel Blok Zinciri Aktivite Sıralaması: Solana Lider Konumunu Koruyor
11-10 22:54:23Sektör Haberleri
CoinShares: Geçen Hafta Dijital Varlık Yatırım Ürünlerinden 1,17 Milyar Dolarlık Net Çıkış
11-10 19:50:05Sektör Haberleri
Kripto Korku Endeksi 29'a Yükseldi, Piyasa "Aşırı Korku"dan "Korku"ya Geçiş Yaptı
11-10 15:27:00Para Birimi Politikası
ABD Senatosu'ndaki "hükümet kapanma kararı" üzerine yapılan usul oylaması geçti
11-08 07:05:00Sektör Haberleri
"Klasik" Altcoinler Geniş Çapta Yükseliyor, Depolama ve Gizlilik Sektörü Tokenları Bağımsız Piyasa Eğilimleri Gösteriyor
11-07 21:26:04Sektör Haberleri
Muhtemelen birden fazla proje çöküşünden etkilenerek, ağ genelindeki toplam borç verme protokolü TVL'si neredeyse 12 milyar $ düştü

Öne Çıkan Haberler

Neden Bu Kadar Çok İnsan Boğa Piyasasında Hala Para Kaybediyor?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Ağlarının Yükselişi: 2025’te Bitcoin’in Geleceğini Şekillendiren Teknolojiyi Anlamak

October 6, 2025

2025’te Altcoinler: TOTAL3 Yeniden Rekor Kırdığında Ama Portföyünüz Hareket Etmiyor

October 5, 2025
Daha Fazla Görüntüle

ARBT Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

