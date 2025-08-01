Areon Network (AREA) Nedir?

Areon Network, benzersiz bir mutabakat mekanizmasına sahip yeni nesil bir katman 1 blok zinciridir: Proof of Area (Alan İspatı). Areon, adil işlem ücretleri ile hızlı, güvenli ve istikrarlı işlemler sağlayarak kripto kullanıcıları için uygun bir ekosistem olarak öne çıkıyor. Areon Ağ bileşenleri: - Areon Vakfı - Areon Zinciri (EVM uyumlu, Katman 1, PoA) AREA, Proof of Area (POA) protokolünü kullanan ilk kripto para birimidir. Yetkilendirilmiş Hisse İspatı'na benzer olsa da, bu benzersiz mutabakat mekanizması, dijital arazi sahipliği şeklinde sahiplerine ekstra fayda sağlar.

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Areon Network Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Areon Network, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte AREA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Areon Network fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Areon Network Fiyat Geçmişi

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Areon Network (AREA) Token Ekonomisi

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Areon Network (AREA) Satın Alma

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AREA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AREA / VND ₫ 363,6733 1 AREA / AUD A$ 0,0212828 1 AREA / GBP ￡ 0,010365 1 AREA / EUR € 0,0118852 1 AREA / USD $ 0,01382 1 AREA / MYR RM 0,0584586 1 AREA / TRY ₺ 0,5621976 1 AREA / JPY ¥ 2,03154 1 AREA / ARS ARS$ 18,675657 1 AREA / RUB ₽ 1,0995192 1 AREA / INR ₹ 1,2049658 1 AREA / IDR Rp 226,5573408 1 AREA / KRW ₩ 19,1412528 1 AREA / PHP ₱ 0,795341 1 AREA / EGP ￡E. 0,6625308 1 AREA / BRL R$ 0,0765628 1 AREA / CAD C$ 0,0189334 1 AREA / BDT ৳ 1,6683504 1 AREA / NGN ₦ 20,907587 1 AREA / UAH ₴ 0,5703514 1 AREA / VES Bs 1,69986 1 AREA / CLP $ 13,4054 1 AREA / PKR Rs 3,8722258 1 AREA / KZT ₸ 7,406138 1 AREA / THB ฿ 0,4485972 1 AREA / TWD NT$ 0,4128034 1 AREA / AED د.إ 0,0507194 1 AREA / CHF Fr 0,011056 1 AREA / HKD HK$ 0,1083488 1 AREA / MAD .د.م 0,1249328 1 AREA / MXN $ 0,2602306 1 AREA / PLN zł 0,0508576 1 AREA / RON лв 0,0605316 1 AREA / SEK kr 0,1335012 1 AREA / BGN лв 0,0232176 1 AREA / HUF Ft 4,7539418 1 AREA / CZK Kč 0,2933986 1 AREA / KWD د.ك 0,00418746 1 AREA / ILS ₪ 0,0471262

Areon Network Kaynağı

Areon Network hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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