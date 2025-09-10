ASTER Hakkında Daha Fazla Bilgi

ASTER Fiyatı(ASTER)

Listelenmedi

USD
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-10 17:49:24 (UTC+8)

ASTER (ASTER) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
--
----
24 sa Düşük
--
----
24 sa Yüksek

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

ASTER (ASTER) canlı fiyatı --. ASTER, son 24 saat içinde en düşük -- ve en yüksek -- fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ASTER için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ASTER son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ASTER (ASTER) Piyasa Bilgileri

--
----

--
----

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

Şu anki ASTER piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ASTER arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

ASTER (ASTER) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için ASTER fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
No Data
Bugünkü ASTER Fiyatı Değişimi

Bugün, ASTER, -- (--) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

ASTER 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat -- (--) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

ASTER 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, ASTER değişimi -- (--) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

ASTER 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat -- (--) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

ASTER (ASTER) Nedir?

ASTER, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, ASTER yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- ASTER staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda ASTER hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, ASTER satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

ASTER Fiyat Tahmini (USD)

ASTER (ASTER) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? ASTER (ASTER) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak ASTER için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

ASTER fiyat tahminini hemen kontrol edin!

ASTER (ASTER) Token Ekonomisi

ASTER (ASTER) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ASTER tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

ASTER (ASTER) Satın Alma

Nasıl ASTER satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım ASTER Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

ASTER Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ASTER(ASTER) / VND
--
1 ASTER(ASTER) / AUD
A$--
1 ASTER(ASTER) / GBP
--
1 ASTER(ASTER) / EUR
--
1 ASTER(ASTER) / USD
$--
1 ASTER(ASTER) / MYR
RM--
1 ASTER(ASTER) / TRY
--
1 ASTER(ASTER) / JPY
¥--
1 ASTER(ASTER) / ARS
ARS$--
1 ASTER(ASTER) / RUB
--
1 ASTER(ASTER) / INR
--
1 ASTER(ASTER) / IDR
Rp--
1 ASTER(ASTER) / KRW
--
1 ASTER(ASTER) / PHP
--
1 ASTER(ASTER) / EGP
￡E.--
1 ASTER(ASTER) / BRL
R$--
1 ASTER(ASTER) / CAD
C$--
1 ASTER(ASTER) / BDT
--
1 ASTER(ASTER) / NGN
--
1 ASTER(ASTER) / COP
$--
1 ASTER(ASTER) / ZAR
R.--
1 ASTER(ASTER) / UAH
--
1 ASTER(ASTER) / VES
Bs--
1 ASTER(ASTER) / CLP
$--
1 ASTER(ASTER) / PKR
Rs--
1 ASTER(ASTER) / KZT
--
1 ASTER(ASTER) / THB
฿--
1 ASTER(ASTER) / TWD
NT$--
1 ASTER(ASTER) / AED
د.إ--
1 ASTER(ASTER) / CHF
Fr--
1 ASTER(ASTER) / HKD
HK$--
1 ASTER(ASTER) / AMD
֏--
1 ASTER(ASTER) / MAD
.د.م--
1 ASTER(ASTER) / MXN
$--
1 ASTER(ASTER) / SAR
ريال--
1 ASTER(ASTER) / PLN
--
1 ASTER(ASTER) / RON
лв--
1 ASTER(ASTER) / SEK
kr--
1 ASTER(ASTER) / BGN
лв--
1 ASTER(ASTER) / HUF
Ft--
1 ASTER(ASTER) / CZK
--
1 ASTER(ASTER) / KWD
د.ك--
1 ASTER(ASTER) / ILS
--
1 ASTER(ASTER) / AOA
Kz--
1 ASTER(ASTER) / BHD
.د.ب--
1 ASTER(ASTER) / BMD
$--
1 ASTER(ASTER) / DKK
kr--
1 ASTER(ASTER) / HNL
L--
1 ASTER(ASTER) / MUR
--
1 ASTER(ASTER) / NAD
$--
1 ASTER(ASTER) / NOK
kr--
1 ASTER(ASTER) / NZD
$--
1 ASTER(ASTER) / PAB
B/.--
1 ASTER(ASTER) / PGK
K--
1 ASTER(ASTER) / QAR
ر.ق--
1 ASTER(ASTER) / RSD
дин.--

ASTER Kaynağı

ASTER hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi ASTER Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: ASTER Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü ASTER (ASTER) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı ASTER fiyatı, -- USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
ASTER / USD güncel fiyatı nedir?
ASTER / USD güncel fiyatı --. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
ASTER varlığının piyasa değeri nedir?
ASTER piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki ASTER arzı nedir?
Dolaşımdaki ASTER arzı, -- USD.
ASTER için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
ASTER, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük ASTER fiyatı (ATL) nedir?
ASTER, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
ASTER işlem hacmi nedir?
ASTER için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
ASTER bu yıl daha da yükselir mi?
ASTER piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için ASTER fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-10 17:49:24 (UTC+8)

ASTER (ASTER) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-10 13:05:00Sektör Haberleri
Altcoin rallisi "kısa ömürlü" olabilir, kripto piyasa değeri 4 trilyon doların altına düştü
09-10 02:28:00Ekonomik Veriler
美國 2025 年非農就業基準修正初步值 -911,000，預期 -700,000
09-09 17:35:00Sektör Haberleri
Altcoin piyasası genel olarak ısınıyor, TOTAL3 göstergesi 7 günde yaklaşık %9 yükselirken, Bitcoin piyasa payı aynı dönemde %1,10 düşüyor
09-09 12:06:00Sektör Haberleri
Altcoin'ler yükselişte, MYX 24 saatte %283'ün üzerinde artış gösterdi
09-08 21:13:00Sektör Haberleri
MYX sözleşme fiyatı kısa süreliğine 8$ seviyesini aştı, son 24 saatte tasfiye miktarı kripto piyasasında zirveye ulaştı
09-08 17:25:00Sektör Haberleri
Solana ağı DEX 24 saatlik işlem hacmi 2,6 milyar doları aşarak tüm ağlar arasında birinci sırada yer aldı

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

