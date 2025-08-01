Avalanche (AVAX) Nedir?

Avalanche, işlem süresi ölçümleri neticesinde blok zinciri endüstrisindeki en hızlı akıllı sözleşme platformudur ve herhangi bir hisse kanıtı protokolünün etkinliğini güvence altına alan en fazla doğrulayıcıya sahiptir. Avalanche inanılmaz derecede hızlı, düşük maliyetli ve doğa dostudur. Akıllı sözleşme özelliğine sahip uygulamalar, Avalanche ile girdiği rekabet doğrultusunda daha iyi performans gösterebilir.

Avalanche, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Avalanche yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Avalanche Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Avalanche, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte AVAX fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Avalanche fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Avalanche Fiyat Geçmişi

AVAX fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak AVAX kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Avalanche fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Avalanche (AVAX) Token Ekonomisi

Avalanche (AVAX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AVAX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Avalanche (AVAX) Satın Alma

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AVAX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AVAX / VND ₫ 574.193,3 1 AVAX / AUD A$ 33,6028 1 AVAX / GBP ￡ 16,365 1 AVAX / EUR € 18,7652 1 AVAX / USD $ 21,82 1 AVAX / MYR RM 92,735 1 AVAX / TRY ₺ 887,6376 1 AVAX / JPY ¥ 3.207,54 1 AVAX / ARS ARS$ 29.566,3182 1 AVAX / RUB ₽ 1.730,9806 1 AVAX / INR ₹ 1.903,5768 1 AVAX / IDR Rp 357.704,8608 1 AVAX / KRW ₩ 30.263,4672 1 AVAX / PHP ₱ 1.259,4504 1 AVAX / EGP ￡E. 1.057,6154 1 AVAX / BRL R$ 120,6646 1 AVAX / CAD C$ 29,8934 1 AVAX / BDT ৳ 2.626,6916 1 AVAX / NGN ₦ 32.910,8878 1 AVAX / UAH ₴ 897,893 1 AVAX / VES Bs 2.683,86 1 AVAX / CLP $ 21.078,12 1 AVAX / PKR Rs 6.113,7458 1 AVAX / KZT ₸ 11.662,1354 1 AVAX / THB ฿ 707,4044 1 AVAX / TWD NT$ 650,8906 1 AVAX / AED د.إ 80,0794 1 AVAX / CHF Fr 17,456 1 AVAX / HKD HK$ 171,0688 1 AVAX / MAD .د.م 197,0346 1 AVAX / MXN $ 411,7434 1 AVAX / PLN zł 80,5158 1 AVAX / RON лв 95,5716 1 AVAX / SEK kr 210,9994 1 AVAX / BGN лв 36,6576 1 AVAX / HUF Ft 7.516,3354 1 AVAX / CZK Kč 463,8932 1 AVAX / KWD د.ك 6,63328 1 AVAX / ILS ₪ 74,4062

Avalanche Kaynağı

Avalanche hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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