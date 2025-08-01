AVAX Hakkında Daha Fazla Bilgi

AVAX Fiyat Bilgileri

AVAX Whitepaper

AVAX Resmi Websitesi

AVAX Token Ekonomisi

AVAX Fiyat Tahmini

AVAX Fiyat Geçmişi

AVAX Satın Alma Kılavuzu

AVAX / İtibari Para Dönüştürücüsü

AVAX Spot

AVAX Coin-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Avalanche Logosu

Avalanche Fiyatı(AVAX)

Avalanche (AVAX) Canlı Fiyat Grafiği

$21,82
$21,82$21,82
+%1,861D
USD

AVAX Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Avalanche (AVAX), şu anda 21,82 USD fiyatından işlem görmektedir ve 9,21B USD piyasa değerine sahiptir. AVAX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Avalanche Ana Piyasa Performansı:

$ 15,62M USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,86
Avalanche 24 saatlik fiyat değişimi
422,28M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki AVAX / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, AVAX fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

AVAX Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Avalanche fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,3984+%1,86
30 Gün$ +4,06+%22,86
60 Gün$ +1,61+%7,96
90 Gün$ +2,07+%10,48
Bugünkü Avalanche Fiyatı Değişimi

Bugün, AVAX, $ +0,3984 (+%1,86) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Avalanche 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +4,06 (+%22,86) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Avalanche 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, AVAX değişimi $ +1,61 (+%7,96) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Avalanche 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +2,07 (+%10,48) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

AVAX Fiyat Bilgisi

En güncel Avalanche fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 20,92
$ 20,92$ 20,92

$ 21,83
$ 21,83$ 21,83

$ 146,45
$ 146,45$ 146,45

+%2,10

+%1,86

-%15,82

AVAX Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 9,21B
$ 9,21B$ 9,21B

$ 15,62M
$ 15,62M$ 15,62M

422,28M
422,28M 422,28M

Avalanche (AVAX) Nedir?

Avalanche, işlem süresi ölçümleri neticesinde blok zinciri endüstrisindeki en hızlı akıllı sözleşme platformudur ve herhangi bir hisse kanıtı protokolünün etkinliğini güvence altına alan en fazla doğrulayıcıya sahiptir. Avalanche inanılmaz derecede hızlı, düşük maliyetli ve doğa dostudur. Akıllı sözleşme özelliğine sahip uygulamalar, Avalanche ile girdiği rekabet doğrultusunda daha iyi performans gösterebilir.

Avalanche, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Avalanche yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- AVAX staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Avalanche hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Avalanche satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Avalanche Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Avalanche, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte AVAX fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Avalanche fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Avalanche Fiyat Geçmişi

AVAX fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak AVAX kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Avalanche fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Avalanche (AVAX) Token Ekonomisi

Avalanche (AVAX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AVAX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Avalanche (AVAX) Satın Alma

Nasıl Avalanche satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Avalanche Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

AVAX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AVAX / VND
574.193,3
1 AVAX / AUD
A$33,6028
1 AVAX / GBP
16,365
1 AVAX / EUR
18,7652
1 AVAX / USD
$21,82
1 AVAX / MYR
RM92,735
1 AVAX / TRY
887,6376
1 AVAX / JPY
¥3.207,54
1 AVAX / ARS
ARS$29.566,3182
1 AVAX / RUB
1.730,9806
1 AVAX / INR
1.903,5768
1 AVAX / IDR
Rp357.704,8608
1 AVAX / KRW
30.263,4672
1 AVAX / PHP
1.259,4504
1 AVAX / EGP
￡E.1.057,6154
1 AVAX / BRL
R$120,6646
1 AVAX / CAD
C$29,8934
1 AVAX / BDT
2.626,6916
1 AVAX / NGN
32.910,8878
1 AVAX / UAH
897,893
1 AVAX / VES
Bs2.683,86
1 AVAX / CLP
$21.078,12
1 AVAX / PKR
Rs6.113,7458
1 AVAX / KZT
11.662,1354
1 AVAX / THB
฿707,4044
1 AVAX / TWD
NT$650,8906
1 AVAX / AED
د.إ80,0794
1 AVAX / CHF
Fr17,456
1 AVAX / HKD
HK$171,0688
1 AVAX / MAD
.د.م197,0346
1 AVAX / MXN
$411,7434
1 AVAX / PLN
80,5158
1 AVAX / RON
лв95,5716
1 AVAX / SEK
kr210,9994
1 AVAX / BGN
лв36,6576
1 AVAX / HUF
Ft7.516,3354
1 AVAX / CZK
463,8932
1 AVAX / KWD
د.ك6,63328
1 AVAX / ILS
74,4062

Avalanche Kaynağı

Avalanche hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Avalanche Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Avalanche Hakkında Diğer Sorular

Öne Çıkan Haberler

What is XRP Ledger? Complete Beginner’s Guide to XRPL

The XRP Ledger processes over 1,500 transactions per second while using less energy than a single email server. If you’ve been wondering “what is XRP Ledger” or how it differs from other blockchain networks, you’re in the right place. This guide explains everything about XRPL in simple terms, perfect for beginners who want to understand this revolutionary payment system.

August 1, 2025

Yala Nedir? Adanın Ötesinde Trilyonlarca Değerin Kilidini Açan Yeni Bir Bitcoin Ekosistemi

Yala protokolünün, Bitcoin ile DeFi arasındaki boşluğu nasıl kapattığını ve BTC sahiplerinin varlık egemenliğinden ödün vermeden gerçek dünya varlığı (RWA) getirileri elde etmelerini nasıl sağladığını öğrenin. Yenilikçi teknolojisini, güçlü ekibini ve 8 milyon dolarlık tohum finansmanını keşfedin; Bitcoin DeFi alanında yeni bir dönemin başlangıcına tanıklık edin.

August 1, 2025

Cycle Network Nedir? Köprü Olmadan Çapraz Zincir Likidite Toplama Ağı Çözümü

Cycle Network, tüm blok zinciri L1/L2 ağlarını destekleyen devrim niteliğinde bir köprü olmadan çapraz zincir likidite toplama ağıdır. Zincir soyutlama teknolojisi ve ZK-rollup sıfır bilgi kanıtı aracılığıyla güvenli ve verimli bir çapraz zincir DeFi çözümü sunar. CYC token ekonomik modelini ve teknik avantajlarını öğrenin.

August 1, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

Hesaplayıcı

Miktar

AVAX
AVAX
USD
USD

1 AVAX = 21,82 USD

Al-Sat

AVAXUSDT
$21,82
$21,82$21,82
+%4,05

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti