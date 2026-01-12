Bugünkü Boeing Fiyatı

Bugünkü Boeing (BAON) fiyatı $ 236,22 olup, son 24 saatte % 0,80 değişim gösterdi. Mevcut BAON / USD dönüşüm oranı BAON başına $ 236,22 şeklindedir.

Boeing, şu anda piyasa değeri açısından $ 1,39M ile 1924. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 5,87K BAON şeklindedir. Son 24 saat içinde BAON, $ 232,65 (en düşük) ile $ 237,14 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 237,35716534131973 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 178,9966735917946 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BAON, son bir saatte +%1,07 ve son 7 günde +%31,23 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 561,17K seviyesine ulaştı.

Boeing (BAON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1924 Piyasa Değeri $ 1,39M$ 1,39M $ 1,39M Hacim (24 Sa) $ 561,17K$ 561,17K $ 561,17K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,39M$ 1,39M $ 1,39M Dolaşım Arzı 5,87K 5,87K 5,87K Toplam Arz 5.873,74799224 5.873,74799224 5.873,74799224 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Boeing piyasa değeri $ 1,39M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 561,17K. Dolaşımdaki BAON arzı 5,87K olup, toplam arzı 5873.74799224. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,39M.