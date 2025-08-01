Based Labs (BASEDAI) Nedir?

BasedAI, merkeziyetsiz hesaplama kaynaklarını LLM modelleri etrafında düzenlemek için benzersiz bir Katman 1 ağıdır. BasedAI aynı zamanda tamamen EVM uyumludur ve geliştiricilerin akıllı sözleşme yeteneklerini LLM modelleriyle harmanlayan yeni merkeziyetsiz uygulamaları dağıtmalarını sağlar. BasedAI ayrıca, geliştiricilerin yüksek performanslı gizliliği koruyan zk-LLM'leri kullanmalarını sağlamak için gelişmiş kriptografik teknikler kullanır.

Based Labs, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Based Labs yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için

- BASEDAI staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Based Labs hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Based Labs satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Based Labs Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Based Labs, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte BASEDAI fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Based Labs fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Based Labs Fiyat Geçmişi

BASEDAI fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak BASEDAI kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Based Labs fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Based Labs (BASEDAI) Token Ekonomisi

Based Labs (BASEDAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BASEDAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Based Labs (BASEDAI) Satın Alma

Nasıl Based Labs satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Based Labs Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

BASEDAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BASEDAI / VND ₫ 7.594,509 1 BASEDAI / AUD A$ 0,444444 1 BASEDAI / GBP ￡ 0,21645 1 BASEDAI / EUR € 0,248196 1 BASEDAI / USD $ 0,2886 1 BASEDAI / MYR RM 1,220778 1 BASEDAI / TRY ₺ 11,740248 1 BASEDAI / JPY ¥ 42,4242 1 BASEDAI / ARS ARS$ 389,99961 1 BASEDAI / RUB ₽ 22,940814 1 BASEDAI / INR ₹ 25,157262 1 BASEDAI / IDR Rp 4.731,146784 1 BASEDAI / KRW ₩ 399,168432 1 BASEDAI / PHP ₱ 16,60893 1 BASEDAI / EGP ￡E. 13,82394 1 BASEDAI / BRL R$ 1,598844 1 BASEDAI / CAD C$ 0,395382 1 BASEDAI / BDT ৳ 34,839792 1 BASEDAI / NGN ₦ 436,60851 1 BASEDAI / UAH ₴ 11,910522 1 BASEDAI / VES Bs 35,4978 1 BASEDAI / CLP $ 279,942 1 BASEDAI / PKR Rs 80,862834 1 BASEDAI / KZT ₸ 154,66074 1 BASEDAI / THB ฿ 9,36507 1 BASEDAI / TWD NT$ 8,608938 1 BASEDAI / AED د.إ 1,059162 1 BASEDAI / CHF Fr 0,23088 1 BASEDAI / HKD HK$ 2,262624 1 BASEDAI / MAD .د.م 2,608944 1 BASEDAI / MXN $ 5,434338 1 BASEDAI / PLN zł 1,062048 1 BASEDAI / RON лв 1,261182 1 BASEDAI / SEK kr 2,78499 1 BASEDAI / BGN лв 0,484848 1 BASEDAI / HUF Ft 99,209136 1 BASEDAI / CZK Kč 6,121206 1 BASEDAI / KWD د.ك 0,0874458 1 BASEDAI / ILS ₪ 0,984126

Based Labs Kaynağı

Based Labs hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Based Labs Hakkında Diğer Sorular Bugünkü Based Labs (BASEDAI) fiyatı nedir? Canlı Based Labs (BASEDAI) fiyatı, 0,2886 USD . Based Labs (BASEDAI) varlığının piyasa değeri nedir? Based Labs varlığının mevcut piyasa değeri, $ 9,99M USD . Mevcut BASEDAI arzının gerçek zamanlı piyasa fiyatı olan 0,2886 USD ile çarpılmasıyla hesaplanır. Based Labs (BASEDAI) varlığının dolaşımdaki arzı nedir? Dolaşımdaki mevcut Based Labs (BASEDAI) arzı, 34,60M USD . Based Labs (BASEDAI) varlığının en yüksek fiyatı nedir? 2025-08-04 tarihi itibarıyla, en yüksek Based Labs (BASEDAI) fiyatı, 9,58 USD . Based Labs (BASEDAI) varlığının 24 saatlik işlem hacmi nedir? Based Labs (BASEDAI) varlığının 24 saatlik işlem hacmi $ 15,42K USD . MEXC'de daha fazla alım satım yapılabilir token keşfedebilir ve bu tokenlerin 24 saatlik işlem hacimlerini kontrol edebilirsiniz.

Öne Çıkan Haberler

What is XRP Ledger? Complete Beginner’s Guide to XRPL The XRP Ledger processes over 1,500 transactions per second while using less energy than a single email server. If you’ve been wondering “what is XRP Ledger” or how it differs from other blockchain networks, you’re in the right place. This guide explains everything about XRPL in simple terms, perfect for beginners who want to understand this revolutionary payment system.

Yala Nedir? Adanın Ötesinde Trilyonlarca Değerin Kilidini Açan Yeni Bir Bitcoin Ekosistemi Yala protokolünün, Bitcoin ile DeFi arasındaki boşluğu nasıl kapattığını ve BTC sahiplerinin varlık egemenliğinden ödün vermeden gerçek dünya varlığı (RWA) getirileri elde etmelerini nasıl sağladığını öğrenin. Yenilikçi teknolojisini, güçlü ekibini ve 8 milyon dolarlık tohum finansmanını keşfedin; Bitcoin DeFi alanında yeni bir dönemin başlangıcına tanıklık edin.