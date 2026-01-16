Bugünkü Citigroup Fiyatı

Bugünkü Citigroup (CON) fiyatı $ 117,7 olup, son 24 saatte % 17,78 değişim gösterdi. Mevcut CON / USD dönüşüm oranı CON başına $ 117,7 şeklindedir.

Citigroup, şu anda piyasa değeri açısından $ 1,17K ile 3629. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 9,91 CON şeklindedir. Son 24 saat içinde CON, $ 100 (en düşük) ile $ 118,14 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 121,86986163897876 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 110,78267341558818 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CON, son bir saatte -%0,09 ve son 7 günde +%17,70 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 1,08M seviyesine ulaştı.

Citigroup (CON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3629 Piyasa Değeri $ 1,17K$ 1,17K $ 1,17K Hacim (24 Sa) $ 1,08M$ 1,08M $ 1,08M Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,17K$ 1,17K $ 1,17K Dolaşım Arzı 9,91 9,91 9,91 Toplam Arz 9,90720716 9,90720716 9,90720716 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Citigroup piyasa değeri $ 1,17K olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 1,08M. Dolaşımdaki CON arzı 9,91 olup, toplam arzı 9.90720716. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,17K.