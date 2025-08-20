CREPE1 Hakkında Daha Fazla Bilgi

CREPE1 Fiyat Bilgileri

CREPE1 Token Ekonomisi

CREPE1 Fiyat Tahmini

CREPE1 Fiyat Geçmişi

CREPE1 Satın Alma Kılavuzu

CREPE1 / İtibari Para Dönüştürücüsü

CREPE1 Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Crepe Logosu

Crepe Fiyatı(CREPE1)

1 CREPE1 / USD Canlı Fiyatı:

$0,000010378
$0,000010378$0,000010378
+%159,451D
USD
Crepe (CREPE1) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-20 18:15:28 (UTC+8)

Crepe (CREPE1) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,000004
$ 0,000004$ 0,000004
24 sa Düşük
$ 0,000034341
$ 0,000034341$ 0,000034341
24 sa Yüksek

$ 0,000004
$ 0,000004$ 0,000004

$ 0,000034341
$ 0,000034341$ 0,000034341

--
----

--
----

+%4,16

+%159,45

+%153,17

+%153,17

Crepe (CREPE1) canlı fiyatı $ 0,000010127. CREPE1, son 24 saat içinde en düşük $ 0,000004 ve en yüksek $ 0,000034341 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CREPE1 için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CREPE1 son bir saatte +%4,16 değişim gösterdi, 24 saatte +%159,45 ve son 7 günde +%153,17 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Crepe (CREPE1) Piyasa Bilgileri

--
----

$ 45,73K
$ 45,73K$ 45,73K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

BSC

Şu anki Crepe piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 45,73K. Dolaşımdaki CREPE1 arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

Crepe (CREPE1) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Crepe fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,000006378+%159,45
30 Gün$ +0,000006127+%153,17
60 Gün$ +0,000006127+%153,17
90 Gün$ +0,000006127+%153,17
Bugünkü Crepe Fiyatı Değişimi

Bugün, CREPE1, $ +0,000006378 (+%159,45) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Crepe 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,000006127 (+%153,17) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Crepe 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, CREPE1 değişimi $ +0,000006127 (+%153,17) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Crepe 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,000006127 (+%153,17) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Crepe (CREPE1) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Crepe Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Crepe (CREPE1) Nedir?

Crepe, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Crepe yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- CREPE1 staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Crepe hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Crepe satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Crepe Fiyat Tahmini (USD)

Crepe (CREPE1) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Crepe (CREPE1) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Crepe için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Crepe fiyat tahminini hemen kontrol edin!

Crepe (CREPE1) Token Ekonomisi

Crepe (CREPE1) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CREPE1 tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Crepe (CREPE1) Satın Alma

Nasıl Crepe satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Crepe Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

CREPE1 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 Crepe(CREPE1) / VND
0,266492005
1 Crepe(CREPE1) / AUD
A$0,00001569685
1 Crepe(CREPE1) / GBP
0,00000749398
1 Crepe(CREPE1) / EUR
0,00000860795
1 Crepe(CREPE1) / USD
$0,000010127
1 Crepe(CREPE1) / MYR
RM0,00004273594
1 Crepe(CREPE1) / TRY
0,00041439684
1 Crepe(CREPE1) / JPY
¥0,001488669
1 Crepe(CREPE1) / ARS
ARS$0,01308388146
1 Crepe(CREPE1) / RUB
0,00081441334
1 Crepe(CREPE1) / INR
0,00088155535
1 Crepe(CREPE1) / IDR
Rp0,16333868681
1 Crepe(CREPE1) / KRW
0,0141636222
1 Crepe(CREPE1) / PHP
0,00057734027
1 Crepe(CREPE1) / EGP
￡E.0,00049288109
1 Crepe(CREPE1) / BRL
R$0,0000556985
1 Crepe(CREPE1) / CAD
C$0,00001397526
1 Crepe(CREPE1) / BDT
0,00123063304
1 Crepe(CREPE1) / NGN
0,01555598343
1 Crepe(CREPE1) / COP
$0,04083459575
1 Crepe(CREPE1) / ZAR
R.0,0001792479
1 Crepe(CREPE1) / UAH
0,00041905526
1 Crepe(CREPE1) / VES
Bs0,001377272
1 Crepe(CREPE1) / CLP
$0,009752301
1 Crepe(CREPE1) / PKR
Rs0,00286634608
1 Crepe(CREPE1) / KZT
0,0054533895
1 Crepe(CREPE1) / THB
฿0,00032963385
1 Crepe(CREPE1) / TWD
NT$0,00030644302
1 Crepe(CREPE1) / AED
د.إ0,00003716609
1 Crepe(CREPE1) / CHF
Fr0,0000081016
1 Crepe(CREPE1) / HKD
HK$0,00007909187
1 Crepe(CREPE1) / AMD
֏0,0038725648
1 Crepe(CREPE1) / MAD
.د.م0,00009124427
1 Crepe(CREPE1) / MXN
$0,0001903876
1 Crepe(CREPE1) / SAR
ريال0,00003797625
1 Crepe(CREPE1) / PLN
0,00003696355
1 Crepe(CREPE1) / RON
лв0,00004395118
1 Crepe(CREPE1) / SEK
kr0,00009701666
1 Crepe(CREPE1) / BGN
лв0,00001701336
1 Crepe(CREPE1) / HUF
Ft0,00343396443
1 Crepe(CREPE1) / CZK
0,00021297081
1 Crepe(CREPE1) / KWD
د.ك0,000003088735
1 Crepe(CREPE1) / ILS
0,0000344318
1 Crepe(CREPE1) / AOA
Kz0,00923146939
1 Crepe(CREPE1) / BHD
.د.ب0,000003817879
1 Crepe(CREPE1) / BMD
$0,000010127
1 Crepe(CREPE1) / DKK
kr0,0000648128
1 Crepe(CREPE1) / HNL
L0,00026603629
1 Crepe(CREPE1) / MUR
0,00046513311
1 Crepe(CREPE1) / NAD
$0,00017813393
1 Crepe(CREPE1) / NOK
kr0,00010390302
1 Crepe(CREPE1) / NZD
$0,00001731717
1 Crepe(CREPE1) / PAB
B/.0,000010127
1 Crepe(CREPE1) / PGK
K0,00004243213
1 Crepe(CREPE1) / QAR
ر.ق0,00003676101
1 Crepe(CREPE1) / RSD
дин.0,00101887747

Crepe Kaynağı

Crepe hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Crepe Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Crepe (CREPE1) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı CREPE1 fiyatı, 0,000010127 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
CREPE1 / USD güncel fiyatı nedir?
CREPE1 / USD güncel fiyatı $ 0,000010127. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Crepe varlığının piyasa değeri nedir?
CREPE1 piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki CREPE1 arzı nedir?
Dolaşımdaki CREPE1 arzı, -- USD.
CREPE1 için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
CREPE1, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük CREPE1 fiyatı (ATL) nedir?
CREPE1, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
CREPE1 işlem hacmi nedir?
CREPE1 için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 45,73K USD.
CREPE1 bu yıl daha da yükselir mi?
CREPE1 piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için CREPE1 fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-20 18:15:28 (UTC+8)

Crepe (CREPE1) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-20 18:39:00Uzman Görüşleri
ABD SEC Başkanı: Sadece Birkaç Token Menkul Kıymet Tanımını Karşılıyor, Kripto Endüstrisi İçin Yeni Bir Dönem Başladı
08-20 09:25:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası düşmeye devam ediyor, Ethereum 4.100 dolara, Bitcoin 113.000 doların altına geriledi
08-20 02:24:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş yaşanıyor, son 24 saatte borsalarda 291 milyon dolarlık long pozisyonlar likide edildi
08-19 15:30:00Sektör Haberleri
Bitcoin sonrası piyasa geri çekilmesi, bu cuma Powell'ın konuşmasına odaklanın
08-19 03:40:00Para Birimi Politikası
ABD SEC Birden Fazla Kripto ETF Başvurusu Hakkındaki Kararını Erteliyor
08-18 17:40:00Sektör Haberleri
Altcoinler daha geniş piyasa geri çekilmesini takip ediyor, RAY 24 saatte %9'dan fazla düşüyor

Öne Çıkan Haberler

ETHFI Nedir? ETHFI Tokeninin Tam Kılavuzu: Ether.fi Likit Stake Protokolü Derin Analiz ve Yatırım Stratejileri

Özet: MEXC ticaret platformu ETHFI/USDT spot ticaret çifti fiyatlarına göre, 14 Ağustos 2025’te ETHFI’nin fiyatı $1.2~$1.4 arasında olacak ve Mayıs ayında görülen en düşük fiyat $0.5 ile karşılaştırıldığında, üç ayda ETHFI fiyatı %200’den fazla bir artış gösterdi ve belirli bir yükseliş potansiyeli sergiliyor.

August 18, 2025

ENA token nedir? ENA token fiyatındaki artışın nedenleri nelerdir? MEXC’de ENA token nasıl işlem yapılır?

Özet: Kripto para ticaret platformu MEXC verilerine göre, ENA token fiyatı 2025 yılı Haziran’ı ile 2025 yılı Ağustos’u arasında, en düşük 0.22 USDT’den 0.85 USDT’ye yükselerek, maksimum artış %300’e yakın bir seviyeye gelmiştir; bu da aynı dönemde Bitcoin fiyatındaki artışı çok aşmaktadır.

August 18, 2025

OKB Nedir? MEXC’de OKB Nasıl Ticaret Yapılır?

OKB, OKX ekosisteminin merkezi platform token’ı olarak, işlem ücretlerinde indirim, platform yönetimi gibi konularda önemli bir role sahiptir. 13 Ağustos 2025’te ekonomik modeli güncellendikten sonra, MEXC piyasa verileri OKB’nin 218USDT’ye yükseldiğini ve tarihsel olarak en yüksek seviyeye ulaştığını gösteriyor.

August 15, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

CREPE1 / USD Hesaplayıcı

Miktar

CREPE1
CREPE1
USD
USD

1 CREPE1 = 0,000010127 USD

CREPE1 Al-Sat

CREPE1USDT
$0,000010378
$0,000010378$0,000010378
+%159,45

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti