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CUDIS Fiyatı(CUDIS)

CUDIS (CUDIS) Canlı Fiyat Grafiği

$0,0696
$0,0696$0,0696
+%0,461D
USD

CUDIS Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

CUDIS (CUDIS), şu anda 0,0696 USD fiyatından işlem görmektedir ve 17,23M USD piyasa değerine sahiptir. CUDIS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

CUDIS Ana Piyasa Performansı:

$ 56,41K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,46
CUDIS 24 saatlik fiyat değişimi
247,50M USD
Dolaşımdaki arz

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CUDIS Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için CUDIS fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0003187+%0,46
30 Gün$ +0,01904+%37,65
60 Gün$ +0,0546+%364,00
90 Gün$ +0,0546+%364,00
Bugünkü CUDIS Fiyatı Değişimi

Bugün, CUDIS, $ +0,0003187 (+%0,46) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

CUDIS 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,01904 (+%37,65) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

CUDIS 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, CUDIS değişimi $ +0,0546 (+%364,00) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

CUDIS 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,0546 (+%364,00) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

CUDIS Fiyat Bilgisi

En güncel CUDIS fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,06772
$ 0,06772$ 0,06772

$ 0,07108
$ 0,07108$ 0,07108

$ 0,173
$ 0,173$ 0,173

+%0,43

+%0,46

-%10,24

CUDIS Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 17,23M
$ 17,23M$ 17,23M

$ 56,41K
$ 56,41K$ 56,41K

247,50M
247,50M 247,50M

CUDIS (CUDIS) Nedir?

Sağlık ömrünü 140 yıla çıkarmayı hedefleyen CUDIS, uzun ömürlülüğü izlenebilir, kişiselleştirilebilir ve ödüllendirilebilir hale getirmek için tasarlanmış ilk Uzun Ömür protokolünü oluşturuyor. CUDIS Ring, yapay zekâ destekli Uzun Ömür Merkezi ve blok zinciri tabanlı Süper Uygulamanın entegrasyonu sayesinde kullanıcılar, sağlık verilerinin tam sahipliğini, gerçek zamanlı uzun ömür bilgilerini ve biyolojik sağlıklarını optimize etmek için ekonomik teşvikler elde ediyor. CUDIS, dünya çapındaki ortaklarıyla birlikte gerçekçi ve etkili ürünler, programlar ve hizmetler sunarak yeni bir uzun ömür ekosistemi oluşturuyor.

CUDIS, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, CUDIS yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- CUDIS staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda CUDIS hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, CUDIS satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

CUDIS Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, CUDIS, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte CUDIS fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen CUDIS fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

CUDIS Fiyat Geçmişi

CUDIS fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak CUDIS kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen CUDIS fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

CUDIS (CUDIS) Token Ekonomisi

CUDIS (CUDIS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CUDIS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

CUDIS (CUDIS) Satın Alma

Nasıl CUDIS satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım CUDIS Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

CUDIS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CUDIS / VND
1.831,524
1 CUDIS / AUD
A$0,107184
1 CUDIS / GBP
0,0522
1 CUDIS / EUR
0,059856
1 CUDIS / USD
$0,0696
1 CUDIS / MYR
RM0,294408
1 CUDIS / TRY
2,831328
1 CUDIS / JPY
¥10,2312
1 CUDIS / ARS
ARS$94,05396
1 CUDIS / RUB
5,535288
1 CUDIS / INR
6,067032
1 CUDIS / IDR
Rp1.140,983424
1 CUDIS / KRW
96,265152
1 CUDIS / PHP
4,003392
1 CUDIS / EGP
￡E.3,335232
1 CUDIS / BRL
R$0,385584
1 CUDIS / CAD
C$0,095352
1 CUDIS / BDT
8,402112
1 CUDIS / NGN
105,29436
1 CUDIS / UAH
2,872392
1 CUDIS / VES
Bs8,5608
1 CUDIS / CLP
$67,512
1 CUDIS / PKR
Rs19,501224
1 CUDIS / KZT
37,29864
1 CUDIS / THB
฿2,259216
1 CUDIS / TWD
NT$2,076864
1 CUDIS / AED
د.إ0,255432
1 CUDIS / CHF
Fr0,05568
1 CUDIS / HKD
HK$0,545664
1 CUDIS / MAD
.د.م0,629184
1 CUDIS / MXN
$1,310568
1 CUDIS / PLN
0,256128
1 CUDIS / RON
лв0,304848
1 CUDIS / SEK
kr0,67164
1 CUDIS / BGN
лв0,116928
1 CUDIS / HUF
Ft23,925696
1 CUDIS / CZK
1,476216
1 CUDIS / KWD
د.ك0,0210888
1 CUDIS / ILS
0,237336

CUDIS Kaynağı

CUDIS hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi CUDIS Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

CUDIS
CUDIS
USD
USD

1 CUDIS = 0,0696 USD

Al-Sat

CUDISUSDT
$0,0696
$0,0696$0,0696
+%1,90

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