Daddy Tate (DADDY) Nedir?

DADDY, Solana zincirinde yer alan bir meme coindir.

Daddy Tate, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Daddy Tate yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Daddy Tate Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Daddy Tate, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte DADDY fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Daddy Tate fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Daddy Tate Fiyat Geçmişi

DADDY fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak DADDY kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Daddy Tate fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Daddy Tate (DADDY) Token Ekonomisi

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Daddy Tate (DADDY) Satın Alma

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DADDY Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DADDY / VND ₫ 1.061,5471 1 DADDY / AUD A$ 0,0621236 1 DADDY / GBP ￡ 0,030255 1 DADDY / EUR € 0,0346924 1 DADDY / USD $ 0,04034 1 DADDY / MYR RM 0,1710416 1 DADDY / TRY ₺ 1,6406278 1 DADDY / JPY ¥ 5,92998 1 DADDY / ARS ARS$ 54,6611034 1 DADDY / RUB ₽ 3,1997688 1 DADDY / INR ₹ 3,519665 1 DADDY / IDR Rp 661,3113696 1 DADDY / KRW ₩ 55,9499664 1 DADDY / PHP ₱ 2,3268112 1 DADDY / EGP ￡E. 1,9552798 1 DADDY / BRL R$ 0,2230802 1 DADDY / CAD C$ 0,0552658 1 DADDY / BDT ৳ 4,8698448 1 DADDY / NGN ₦ 61,028369 1 DADDY / UAH ₴ 1,6648318 1 DADDY / VES Bs 4,96182 1 DADDY / CLP $ 39,1298 1 DADDY / PKR Rs 11,3028646 1 DADDY / KZT ₸ 21,618206 1 DADDY / THB ฿ 1,3118568 1 DADDY / TWD NT$ 1,2033422 1 DADDY / AED د.إ 0,1480478 1 DADDY / CHF Fr 0,032272 1 DADDY / HKD HK$ 0,3162656 1 DADDY / MAD .د.م 0,3646736 1 DADDY / MXN $ 0,7612158 1 DADDY / PLN zł 0,1488546 1 DADDY / RON лв 0,1770926 1 DADDY / SEK kr 0,3900878 1 DADDY / BGN лв 0,0677712 1 DADDY / HUF Ft 13,905198 1 DADDY / CZK Kč 0,8580318 1 DADDY / KWD د.ك 0,01222302 1 DADDY / ILS ₪ 0,1375594

Daddy Tate Kaynağı

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