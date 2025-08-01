DevvE (DEVVE) Nedir?

DevvE, DevvX blockchain üzerinde yer alan birinci katman token'ıdır. Bitcoin'in ⅓ milyar da biri kadar enerji tüketimi, Ethereum'un 1/10 milyon da biri kadar maliyeti ve sonsuz TPS ile DevvE, devv.exchange üzerindeki varlıkların aracısı ve likidite mekanizması olarak hizmet vermektedir. Kullanıcılar, piyasa yapımı, işlem ücretleri ve anlık ödemelerden ödüller kazanmak için DevvE'yi devrim niteliğindeki likidite sistemine katkıda bulunurlar. İşlemler, likiditeyi bölünmüş hale getiren sorunları ortadan kaldırarak DevvE üzerinden ana dijital varlık olarak yönlendirilir. DevvExchange tamamen uyumlu ve yönetilmeyen, matematiksel olarak anlık ödeme, gizlilik, dolandırıcılık ve kayıp korumalı Koşullu İşlem Setleri ile donatılmıştır, bu da onu dijital varlıkları depolamak ve ticaret yapmak için en güvenli platform yapmaktadır.

DevvE, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, DevvE yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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DevvE Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, DevvE, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte DEVVE fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen DevvE fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

DevvE Fiyat Geçmişi

DEVVE fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak DEVVE kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen DevvE fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

DevvE (DEVVE) Token Ekonomisi

DevvE (DEVVE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DEVVE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

DevvE (DEVVE) Satın Alma

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DEVVE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DEVVE / VND ₫ 13.189,078 1 DEVVE / AUD A$ 0,771848 1 DEVVE / GBP ￡ 0,3759 1 DEVVE / EUR € 0,431032 1 DEVVE / USD $ 0,5012 1 DEVVE / MYR RM 2,125088 1 DEVVE / TRY ₺ 20,383804 1 DEVVE / JPY ¥ 73,6764 1 DEVVE / ARS ARS$ 679,131012 1 DEVVE / RUB ₽ 39,755184 1 DEVVE / INR ₹ 43,7297 1 DEVVE / IDR Rp 8.216,392128 1 DEVVE / KRW ₩ 695,144352 1 DEVVE / PHP ₱ 28,89418 1 DEVVE / EGP ￡E. 24,293164 1 DEVVE / BRL R$ 2,771636 1 DEVVE / CAD C$ 0,686644 1 DEVVE / BDT ৳ 60,504864 1 DEVVE / NGN ₦ 758,24042 1 DEVVE / UAH ₴ 20,684524 1 DEVVE / VES Bs 61,6476 1 DEVVE / CLP $ 486,164 1 DEVVE / PKR Rs 140,431228 1 DEVVE / KZT ₸ 268,59308 1 DEVVE / THB ฿ 16,294012 1 DEVVE / TWD NT$ 14,925736 1 DEVVE / AED د.إ 1,839404 1 DEVVE / CHF Fr 0,40096 1 DEVVE / HKD HK$ 3,929408 1 DEVVE / MAD .د.م 4,530848 1 DEVVE / MXN $ 9,457644 1 DEVVE / PLN zł 1,849428 1 DEVVE / RON лв 2,200268 1 DEVVE / SEK kr 4,846604 1 DEVVE / BGN лв 0,842016 1 DEVVE / HUF Ft 172,76364 1 DEVVE / CZK Kč 10,660524 1 DEVVE / KWD د.ك 0,1518636 1 DEVVE / ILS ₪ 1,709092

DevvE Kaynağı

DevvE hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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