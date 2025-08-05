DORAFACTORY Hakkında Daha Fazla Bilgi

DORAFACTORY Fiyat Bilgileri

DORAFACTORY Whitepaper

DORAFACTORY Resmi Websitesi

DORAFACTORY Token Ekonomisi

DORAFACTORY Fiyat Tahmini

DORAFACTORY Fiyat Geçmişi

DORAFACTORY Satın Alma Kılavuzu

DORAFACTORY / İtibari Para Dönüştürücüsü

DORAFACTORY Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Dora Factory Logosu

Dora Factory Fiyatı(DORAFACTORY)

Dora Factory (DORAFACTORY) Canlı Fiyat Grafiği

$0,0193
$0,0193$0,0193
+%0,201D
USD

DORAFACTORY Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Dora Factory (DORAFACTORY), şu anda 0,0193 USD fiyatından işlem görmektedir ve -- USD piyasa değerine sahiptir. DORAFACTORY / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Dora Factory Ana Piyasa Performansı:

$ 54,67K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,20
Dora Factory 24 saatlik fiyat değişimi
-- USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki DORAFACTORY / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, DORAFACTORY fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

DORAFACTORY Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Dora Factory fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0000385+%0,20
30 Gün$ +0,00064+%3,42
60 Gün$ -0,00784-%28,89
90 Gün$ -0,00455-%19,08
Bugünkü Dora Factory Fiyatı Değişimi

Bugün, DORAFACTORY, $ +0,0000385 (+%0,20) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Dora Factory 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,00064 (+%3,42) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Dora Factory 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, DORAFACTORY değişimi $ -0,00784 (-%28,89) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Dora Factory 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,00455 (-%19,08) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

DORAFACTORY Fiyat Bilgisi

En güncel Dora Factory fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,01721
$ 0,01721$ 0,01721

$ 0,02052
$ 0,02052$ 0,02052

$ 0,211
$ 0,211$ 0,211

+%0,52

+%0,20

+%0,05

DORAFACTORY Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

--
----

$ 54,67K
$ 54,67K$ 54,67K

--
----

Dora Factory (DORAFACTORY) Nedir?

Dora Factory is a programmable DAO-as-a-Service open infrastructure on Substrate. Crucial schemes like quadratic voting, bonding curve fundraising, all cool features regarding on-chain governance can be built on this infrastructure as pallets by the developers, and they can be rewarded in a SaaS model when DAOs launched on Dora Factory deploy them.

Dora Factory, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Dora Factory yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- DORAFACTORY staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Dora Factory hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Dora Factory satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Dora Factory Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Dora Factory, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte DORAFACTORY fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Dora Factory fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Dora Factory Fiyat Geçmişi

DORAFACTORY fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak DORAFACTORY kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Dora Factory fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Dora Factory (DORAFACTORY) Token Ekonomisi

Dora Factory (DORAFACTORY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DORAFACTORY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Dora Factory (DORAFACTORY) Satın Alma

Nasıl Dora Factory satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Dora Factory Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

DORAFACTORY Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DORAFACTORY / VND
507,8795
1 DORAFACTORY / AUD
A$0,029722
1 DORAFACTORY / GBP
0,014475
1 DORAFACTORY / EUR
0,016598
1 DORAFACTORY / USD
$0,0193
1 DORAFACTORY / MYR
RM0,081639
1 DORAFACTORY / TRY
0,784931
1 DORAFACTORY / JPY
¥2,8371
1 DORAFACTORY / ARS
ARS$25,836524
1 DORAFACTORY / RUB
1,548825
1 DORAFACTORY / INR
1,692224
1 DORAFACTORY / IDR
Rp316,393392
1 DORAFACTORY / KRW
26,842826
1 DORAFACTORY / PHP
1,10975
1 DORAFACTORY / EGP
￡E.0,935278
1 DORAFACTORY / BRL
R$0,10615
1 DORAFACTORY / CAD
C$0,026441
1 DORAFACTORY / BDT
2,353635
1 DORAFACTORY / NGN
29,510665
1 DORAFACTORY / UAH
0,80481
1 DORAFACTORY / VES
Bs2,4318
1 DORAFACTORY / CLP
$18,6438
1 DORAFACTORY / PKR
Rs5,467304
1 DORAFACTORY / KZT
10,381856
1 DORAFACTORY / THB
฿0,624741
1 DORAFACTORY / TWD
NT$0,578421
1 DORAFACTORY / AED
د.إ0,070831
1 DORAFACTORY / CHF
Fr0,01544
1 DORAFACTORY / HKD
HK$0,151312
1 DORAFACTORY / MAD
.د.م0,17563
1 DORAFACTORY / MXN
$0,361103
1 DORAFACTORY / PLN
0,07141
1 DORAFACTORY / RON
лв0,084534
1 DORAFACTORY / SEK
kr0,186438
1 DORAFACTORY / BGN
лв0,032424
1 DORAFACTORY / HUF
Ft6,639007
1 DORAFACTORY / CZK
0,409739
1 DORAFACTORY / KWD
د.ك0,0058865
1 DORAFACTORY / ILS
0,066585

Dora Factory Kaynağı

Dora Factory hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Dora Factory Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Dora Factory Hakkında Diğer Sorular

Öne Çıkan Haberler

Superp Nedir? Oracle Kullanımı Olmadan 10.000 Kat Kaldıraç Sunan Yüksek Kaldıraçlı DeFi Platformu

Superp, BNB Chain üzerine kurulu merkeziyetsiz bir sürekli vadeli işlem protokolüdür. Kendine özgü “Super Perps” mekanizması ve oracle’sız yapısıyla, 10.000 kata kadar kaldıraçla türev alım satımı sunar.

August 5, 2025

Kısa Kanıtlayıcı Ağı Nedir? PROVE Token ve ZK Altyapısı için Tam Kılavuz

Bu kapsamlı kılavuz, herhangi bir yazılım için sıfır bilgi kanıtları oluşturmak üzere bir global kanıtlayıcı ağı koordine eden dünyanın ilk merkeziyetsiz protokolü olan Kısa Kanıtlayıcı Ağı’nı keşfetmektedir.

August 5, 2025

En İyi XRP Cüzdanları: Güvenli Depolama için Donanım & Yazılım Seçenekleri

XRP’nin dikkat çekici yeniden canlanması ve artan kurumsal benimsemesiyle, doğru XRP cüzdanını seçmek hem yeni hem de deneyimli kripto sahipleri için kritik hale geldi. Mart 2025 itibarıyla, 5.3 milyondan fazla cüzdan XRP tutuyor ve bu da kripto paranın genişleyen kullanıcı tabanını ve güvenli depolama çözümlerine olan artan talebi yansıtıyor.

August 5, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

Hesaplayıcı

Miktar

DORAFACTORY
DORAFACTORY
USD
USD

1 DORAFACTORY = 0,0193 USD

Al-Sat

DORAFACTORYUSDT
$0,0193
$0,0193$0,0193
+%12,14

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti