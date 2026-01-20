Eliza Town Fiyatı(ELIZATOWN)
Bugünkü Eliza Town (ELIZATOWN) fiyatı $ 0,001908 olup, son 24 saatte % 90,90 değişim gösterdi. Mevcut ELIZATOWN / USD dönüşüm oranı ELIZATOWN başına $ 0,001908 şeklindedir.
Eliza Town, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- ELIZATOWN şeklindedir. Son 24 saat içinde ELIZATOWN, $ 0,001 (en düşük) ile $ 0,002877 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.
Kısa vadeli performansta, ELIZATOWN, son bir saatte +%7,31 ve son 7 günde +%90,80 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 8,02K seviyesine ulaştı.
SOL
Şu anki Eliza Town piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 8,02K. Dolaşımdaki ELIZATOWN arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.
+%7,31
+%90,90
+%90,80
+%90,80
Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Eliza Town fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,000909
|+%90,90
|30 Gün
|$ +0,000908
|+%90,80
|60 Gün
|$ +0,000908
|+%90,80
|90 Gün
|$ +0,000908
|+%90,80
Bugün, ELIZATOWN, $ +0,000909 (+%90,90) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.
Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,000908 (+%90,80) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.
Görünüm 60 güne genişletildiğinde, ELIZATOWN değişimi $ +0,000908 (+%90,80) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.
90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,000908 (+%90,80) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.
Eliza Town (ELIZATOWN) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?
Eliza Town Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.
2040 yılında Eliza Town fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.
Eliza Town ile işlem yapmaya hazır mısınız? MEXC'de ELIZATOWN satın almak hızlı ve yeni başlayanlar için kolaydır. İlk satın alımınızı yaptıktan sonra hemen alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Eliza Town satın alma konusunda kapsamlı kılavuzumuzu inceleyin. Aşağıda, Eliza Town (ELIZATOWN) satın alma yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak 5 adımlı hızlı bir özet bulunmaktadır.
Eliza Town sahibi olmak, sadece satın alıp tutmak açısından size daha fazla fırsat sunar. Yüzlerce piyasada BTC alım satımı yapabilir, esnek stake ve birikim ürünleri ile düzenli kazançlar elde edebilir veya profesyonel alım satım araçlarından yararlanarak varlıklarınızı büyütebilirsiniz. İster yeni başlayan ister profesyonel, deneyimli bir yatırımcı olun, MEXC kripto potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanızı kolaylaştırır. Bitcoin varlıklarınızı en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz dört yol aşağıda belirtilmiştir.
MEXC'de Eliza Town (ELIZATOWN) satın almak, paranızın daha fazla değer kazanması anlamına gelir. Piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto platformlarından biri olan MEXC, ilk alım satımınızdan itibaren maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olur.
MEXC'nin rekabetçi işlem ücretlerini inceleyin
Ayrıca, MEXC'nin Sıfır İşlem Ücreti Festivali ile seçtiğiniz spot işlem çiftleriyle hiçbir ücret ödemeden alım satım yapabilirsiniz.
Eliza Town hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|01-19 16:31:41
|Sektör Haberleri
隱私板塊接力上漲,DUSK單日飆升超120%
|01-19 08:14:46
|Sektör Haberleri
欧洲和美国关税威胁再现,加密货币市场周一早晨"闪崩"
|01-19 07:38:00
|Değerli Metaller
現貨黃金和白銀雙雙創下歷史新高
|01-18 14:28:43
|Sektör Haberleri
加密市场情绪维持"中性"，整体从先前水平回升
|01-17 23:48:56
|Zincir Üstü Veriler
過去24小時內，全網爆倉總計7,879.2萬美元，主要為空頭部位
|01-17 12:58:01
|Sektör Haberleri
昨日,美國比特幣現貨ETF錄得3.947億美元淨流出,而以太坊ETF則錄得470萬美元淨流入
Kaldıraçlı ELIZATOWN long veya short pozisyonu açın. MEXC'de ELIZATOWNUSDT Vadeli İşlem alım satımını keşfedin ve piyasa dalgalanmalarından yararlanın.
Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Eliza Town fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.
MEXC'de piyasa verileri mevcut olan en popüler kripto paralar
Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri
Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri
Bugünün en fazla yükselenleri
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
Miktar
1 ELIZATOWN = 0,001908 USD