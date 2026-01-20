Bugünkü Eliza Town Fiyatı

Bugünkü Eliza Town (ELIZATOWN) fiyatı $ 0,001908 olup, son 24 saatte % 90,90 değişim gösterdi. Mevcut ELIZATOWN / USD dönüşüm oranı ELIZATOWN başına $ 0,001908 şeklindedir.

Eliza Town, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- ELIZATOWN şeklindedir. Son 24 saat içinde ELIZATOWN, $ 0,001 (en düşük) ile $ 0,002877 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ELIZATOWN, son bir saatte +%7,31 ve son 7 günde +%90,80 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 8,02K seviyesine ulaştı.

Eliza Town (ELIZATOWN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 8,02K$ 8,02K $ 8,02K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki Eliza Town piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 8,02K. Dolaşımdaki ELIZATOWN arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.