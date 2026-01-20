BorsaDEX+
Bugünkü canlı Eliza Town fiyatı 0,001908 USD. ELIZATOWN piyasa değeri ise -- USD. ELIZATOWN / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

1 ELIZATOWN / USD Canlı Fiyatı:

$0,001909
$0,001909
+%90,901D
USD
Eliza Town (ELIZATOWN) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-20 13:38:49 (UTC+8)

Bugünkü Eliza Town Fiyatı

Bugünkü Eliza Town (ELIZATOWN) fiyatı $ 0,001908 olup, son 24 saatte % 90,90 değişim gösterdi. Mevcut ELIZATOWN / USD dönüşüm oranı ELIZATOWN başına $ 0,001908 şeklindedir.

Eliza Town, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- ELIZATOWN şeklindedir. Son 24 saat içinde ELIZATOWN, $ 0,001 (en düşük) ile $ 0,002877 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ELIZATOWN, son bir saatte +%7,31 ve son 7 günde +%90,80 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 8,02K seviyesine ulaştı.

Eliza Town (ELIZATOWN) Piyasa Bilgileri

--
----

$ 8,02K
$ 8,02K$ 8,02K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

SOL

Şu anki Eliza Town piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 8,02K. Dolaşımdaki ELIZATOWN arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

Eliza Town Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,001
$ 0,001$ 0,001
24 sa Düşük
$ 0,002877
$ 0,002877$ 0,002877
24 sa Yüksek

$ 0,001
$ 0,001$ 0,001

$ 0,002877
$ 0,002877$ 0,002877

--
----

--
----

+%7,31

+%90,90

+%90,80

+%90,80

Eliza Town (ELIZATOWN) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Eliza Town fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,000909+%90,90
30 Gün$ +0,000908+%90,80
60 Gün$ +0,000908+%90,80
90 Gün$ +0,000908+%90,80
Bugünkü Eliza Town Fiyatı Değişimi

Bugün, ELIZATOWN, $ +0,000909 (+%90,90) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Eliza Town 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,000908 (+%90,80) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Eliza Town 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, ELIZATOWN değişimi $ +0,000908 (+%90,80) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Eliza Town 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,000908 (+%90,80) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Eliza Town (ELIZATOWN) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Eliza Town Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Eliza Town için Fiyat Tahmini

2030 için Eliza Town (ELIZATOWN) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, ELIZATOWN için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için Eliza Town (ELIZATOWN) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde)

2040 yılında Eliza Town fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

Eliza Town varlığının 2026 - 2027 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? Eliza Town Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, ELIZATOWN varlığının 2026 - 2027 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

Nasıl Eliza Town Satın Alınır ve Yatırımı Yapılır

Eliza Town ile işlem yapmaya hazır mısınız? MEXC'de ELIZATOWN satın almak hızlı ve yeni başlayanlar için kolaydır. İlk satın alımınızı yaptıktan sonra hemen alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Eliza Town satın alma konusunda kapsamlı kılavuzumuzu inceleyin. Aşağıda, Eliza Town (ELIZATOWN) satın alma yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak 5 adımlı hızlı bir özet bulunmaktadır.

1. Adım

Hesap Açın ve KYC Doğrulamasını Tamamlayın

Öncelikle, hesap açın ve MEXC'de KYC doğrulamasını tamamlayın. Bu işlemi MEXC'nin resmi websitesinde veya MEXC uygulamasında cep telefonu numaranızı veya e-posta adresinizi kullanarak yapabilirsiniz.
2. Adım

Cüzdanınıza USDT, USDC veya USDE Ekleyin

USDT, USDC ve USDE MEXC'de alım satımı kolaylaştırır. USDT, USDC ve USDE'yi banka transferi, OTC veya P2P alım satımı yoluyla satın alabilirsiniz.
3. Adım

Spot Alım Satım Sayfasına Gidin

MEXC websitesinde, üst menü çubuğundan Spot seçeğine tıklayın ve tercih ettiğiniz tokenleri arayın.
4. Adım

Tokenlerinizi Seçin

Mevcut -- adetten fazla token ile Bitcoin, Ethereum ve trend tokenleri kolayca satın alabilirsiniz.
5. Adım

Satın Alma İşleminizi Tamamlayın

Token miktarını veya yerel para biriminizdeki karşılığını girin. Satın Al seçeneğine tıkladıktan sonra Eliza Town anında cüzdanınıza aktarılacaktır.
Eliza Town (ELIZATOWN) Satın Alma Kılavuzu

Eliza Town ile Neler Yapabilirsiniz

Eliza Town Kaynağı

Eliza Town hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Eliza Town Hakkında Diğer Sorular

Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-20 13:38:49 (UTC+8)

Eliza Town Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

