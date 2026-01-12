Bugünkü DEPINSIM Fiyatı

Bugünkü DEPINSIM (ESIM) fiyatı $ 0,0406 olup, son 24 saatte % 18,30 değişim gösterdi. Mevcut ESIM / USD dönüşüm oranı ESIM başına $ 0,0406 şeklindedir.

DEPINSIM, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- ESIM şeklindedir. Son 24 saat içinde ESIM, $ 0,0389 (en düşük) ile $ 0,053 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ESIM, son bir saatte -%1,46 ve son 7 günde -%66,12 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 25,02K seviyesine ulaştı.

DEPINSIM (ESIM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 25,02K$ 25,02K $ 25,02K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 40,60M$ 40,60M $ 40,60M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki DEPINSIM piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 25,02K. Dolaşımdaki ESIM arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 40,60M.