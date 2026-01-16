Bugünkü Ford Motor Fiyatı

Bugünkü Ford Motor (FON) fiyatı $ 13,84 olup, son 24 saatte % 73,00 değişim gösterdi. Mevcut FON / USD dönüşüm oranı FON başına $ 13,84 şeklindedir.

Ford Motor, şu anda piyasa değeri açısından $ 6,94K ile 3560. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 501,76 FON şeklindedir. Son 24 saat içinde FON, $ 8 (en düşük) ile $ 14 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 14,482000904935257 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 13,775134633319615 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FON, son bir saatte +%0,14 ve son 7 günde +%73,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 472,12K seviyesine ulaştı.

Ford Motor (FON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3560 Piyasa Değeri $ 6,94K$ 6,94K $ 6,94K Hacim (24 Sa) $ 472,12K$ 472,12K $ 472,12K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,94K$ 6,94K $ 6,94K Dolaşım Arzı 501,76 501,76 501,76 Toplam Arz 501,76339252 501,76339252 501,76339252 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Ford Motor piyasa değeri $ 6,94K olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 472,12K. Dolaşımdaki FON arzı 501,76 olup, toplam arzı 501.76339252. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,94K.