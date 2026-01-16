Bugünkü FUNToken Fiyatı

Bugünkü FUNToken (FUNTOKEN) fiyatı $ 0,001912 olup, son 24 saatte % 1,84 değişim gösterdi. Mevcut FUNTOKEN / USD dönüşüm oranı FUNTOKEN başına $ 0,001912 şeklindedir.

FUNToken, şu anda piyasa değeri açısından $ 20,66M ile 749. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 10,81B FUNTOKEN şeklindedir. Son 24 saat içinde FUNTOKEN, $ 0,001889 (en düşük) ile $ 0,001989 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,3378539979457855 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00105059450244 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FUNTOKEN, son bir saatte +%0,42 ve son 7 günde -%4,88 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 86,07K seviyesine ulaştı.

FUNToken (FUNTOKEN) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.749 Piyasa Değeri $ 20,66M$ 20,66M $ 20,66M Hacim (24 Sa) $ 86,07K$ 86,07K $ 86,07K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 20,66M$ 20,66M $ 20,66M Dolaşım Arzı 10,81B 10,81B 10,81B Toplam Arz 10.806.201.658,398026 10.806.201.658,398026 10.806.201.658,398026 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki FUNToken piyasa değeri $ 20,66M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 86,07K. Dolaşımdaki FUNTOKEN arzı 10,81B olup, toplam arzı 10806201658.398026. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 20,66M.