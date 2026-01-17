Bugünkü Gas Town Fiyatı

Bugünkü Gas Town (GAS) fiyatı $ 0,024356 olup, son 24 saatte % 14,54 değişim gösterdi. Mevcut GAS / USD dönüşüm oranı GAS başına $ 0,024356 şeklindedir.

Gas Town, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- GAS şeklindedir. Son 24 saat içinde GAS, $ 0,010959 (en düşük) ile $ 0,050968 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GAS, son bir saatte +%1,19 ve son 7 günde +%1.117,80 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 143,27K seviyesine ulaştı.

Gas Town (GAS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 143,27K$ 143,27K $ 143,27K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki Gas Town piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 143,27K. Dolaşımdaki GAS arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.