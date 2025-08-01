New XAI gork (GORK) Nedir?

gork, ilk olarak xAI'da çalışan Alex Chen (@chentropic) tarafından bahsedilen @grok'un parodi hesabıdır.

New XAI gork, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, New XAI gork yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için

- GORK staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda New XAI gork hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, New XAI gork satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

New XAI gork Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, New XAI gork, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte GORK fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen New XAI gork fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

New XAI gork Fiyat Geçmişi

GORK fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak GORK kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen New XAI gork fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

New XAI gork (GORK) Token Ekonomisi

New XAI gork (GORK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GORK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

New XAI gork (GORK) Satın Alma

Nasıl New XAI gork satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım New XAI gork Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

GORK Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GORK / VND ₫ 175,7842 1 GORK / AUD A$ 0,0102872 1 GORK / GBP ￡ 0,00501 1 GORK / EUR € 0,0057448 1 GORK / USD $ 0,00668 1 GORK / MYR RM 0,0283232 1 GORK / TRY ₺ 0,2716756 1 GORK / JPY ¥ 0,98196 1 GORK / ARS ARS$ 9,0514668 1 GORK / RUB ₽ 0,5324628 1 GORK / INR ₹ 0,5829636 1 GORK / IDR Rp 109,5081792 1 GORK / KRW ₩ 9,2520672 1 GORK / PHP ₱ 0,384768 1 GORK / EGP ￡E. 0,3208404 1 GORK / BRL R$ 0,0370072 1 GORK / CAD C$ 0,0091516 1 GORK / BDT ৳ 0,8064096 1 GORK / NGN ₦ 10,105838 1 GORK / UAH ₴ 0,2756836 1 GORK / VES Bs 0,82164 1 GORK / CLP $ 6,4796 1 GORK / PKR Rs 1,8716692 1 GORK / KZT ₸ 3,579812 1 GORK / THB ฿ 0,2171 1 GORK / TWD NT$ 0,1989972 1 GORK / AED د.إ 0,0245156 1 GORK / CHF Fr 0,005344 1 GORK / HKD HK$ 0,0523712 1 GORK / MAD .د.م 0,0603872 1 GORK / MXN $ 0,1260516 1 GORK / PLN zł 0,0246492 1 GORK / RON лв 0,0293252 1 GORK / SEK kr 0,0645956 1 GORK / BGN лв 0,0112224 1 GORK / HUF Ft 2,302596 1 GORK / CZK Kč 0,1420836 1 GORK / KWD د.ك 0,00202404 1 GORK / ILS ₪ 0,0227788

New XAI gork Kaynağı

New XAI gork hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: New XAI gork Hakkında Diğer Sorular Bugünkü New XAI gork (GORK) fiyatı nedir? Canlı New XAI gork (GORK) fiyatı, 0,00668 USD . New XAI gork (GORK) varlığının piyasa değeri nedir? New XAI gork varlığının mevcut piyasa değeri, $ 6,68M USD . Mevcut GORK arzının gerçek zamanlı piyasa fiyatı olan 0,00668 USD ile çarpılmasıyla hesaplanır. New XAI gork (GORK) varlığının dolaşımdaki arzı nedir? Dolaşımdaki mevcut New XAI gork (GORK) arzı, 999,99M USD . New XAI gork (GORK) varlığının en yüksek fiyatı nedir? 2025-08-04 tarihi itibarıyla, en yüksek New XAI gork (GORK) fiyatı, 0,09545 USD . New XAI gork (GORK) varlığının 24 saatlik işlem hacmi nedir? New XAI gork (GORK) varlığının 24 saatlik işlem hacmi $ 104,02K USD . MEXC'de daha fazla alım satım yapılabilir token keşfedebilir ve bu tokenlerin 24 saatlik işlem hacimlerini kontrol edebilirsiniz.

Öne Çıkan Haberler

What is XRP Ledger? Complete Beginner’s Guide to XRPL The XRP Ledger processes over 1,500 transactions per second while using less energy than a single email server. If you’ve been wondering “what is XRP Ledger” or how it differs from other blockchain networks, you’re in the right place. This guide explains everything about XRPL in simple terms, perfect for beginners who want to understand this revolutionary payment system.

Yala Nedir? Adanın Ötesinde Trilyonlarca Değerin Kilidini Açan Yeni Bir Bitcoin Ekosistemi Yala protokolünün, Bitcoin ile DeFi arasındaki boşluğu nasıl kapattığını ve BTC sahiplerinin varlık egemenliğinden ödün vermeden gerçek dünya varlığı (RWA) getirileri elde etmelerini nasıl sağladığını öğrenin. Yenilikçi teknolojisini, güçlü ekibini ve 8 milyon dolarlık tohum finansmanını keşfedin; Bitcoin DeFi alanında yeni bir dönemin başlangıcına tanıklık edin.