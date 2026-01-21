HLKcoin Fiyatı(HLK)
Bugünkü HLKcoin (HLK) fiyatı $ 0,269 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut HLK / USD dönüşüm oranı HLK başına $ 0,269 şeklindedir.
HLKcoin, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 4380. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 HLK şeklindedir. Son 24 saat içinde HLK, $ 0,2626 (en düşük) ile $ 0,29 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 102,54239819984525 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0500157372473887 olmuştur.
Kısa vadeli performansta, HLK, son bir saatte -%0,38 ve son 7 günde -%6,18 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 69,99K seviyesine ulaştı.
Şu anki HLKcoin piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 69,99K. Dolaşımdaki HLK arzı 0,00 olup, toplam arzı 188017377. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 50,58M.
Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için HLKcoin fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|%0,00
|30 Gün
|$ +0,02
|+%8,03
|60 Gün
|$ +0,0302
|+%12,64
|90 Gün
|$ -0,0091
|-%3,28
Bugün, HLK, $ 0 (%0,00) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.
Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,02 (+%8,03) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.
Görünüm 60 güne genişletildiğinde, HLK değişimi $ +0,0302 (+%12,64) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.
90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,0091 (-%3,28) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.
HLKcoin (HLK) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?
HLKcoin Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.
2040 yılında HLKcoin fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.
HLKcoin ile işlem yapmaya hazır mısınız? MEXC'de HLK satın almak hızlı ve yeni başlayanlar için kolaydır. İlk satın alımınızı yaptıktan sonra hemen alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, HLKcoin satın alma konusunda kapsamlı kılavuzumuzu inceleyin. Aşağıda, HLKcoin (HLK) satın alma yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak 5 adımlı hızlı bir özet bulunmaktadır.
HLKcoin sahibi olmak, sadece satın alıp tutmak açısından size daha fazla fırsat sunar. Yüzlerce piyasada BTC alım satımı yapabilir, esnek stake ve birikim ürünleri ile düzenli kazançlar elde edebilir veya profesyonel alım satım araçlarından yararlanarak varlıklarınızı büyütebilirsiniz. İster yeni başlayan ister profesyonel, deneyimli bir yatırımcı olun, MEXC kripto potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanızı kolaylaştırır. Bitcoin varlıklarınızı en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz dört yol aşağıda belirtilmiştir.
MEXC'de HLKcoin (HLK) satın almak, paranızın daha fazla değer kazanması anlamına gelir. Piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto platformlarından biri olan MEXC, ilk alım satımınızdan itibaren maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olur.
MEXC'nin rekabetçi işlem ücretlerini inceleyin
Ayrıca, MEXC'nin Sıfır İşlem Ücreti Festivali ile seçtiğiniz spot işlem çiftleriyle hiçbir ücret ödemeden alım satım yapabilirsiniz.
Nigella Chain, blok zinciri teknolojisinin gücünden yararlanarak sektörleri yeniden şekillendirmeyi amaçlayan öncü bir girişimdir.
HLKcoin hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
