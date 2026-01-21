Bugünkü HLKcoin Fiyatı

Bugünkü HLKcoin (HLK) fiyatı $ 0,269 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut HLK / USD dönüşüm oranı HLK başına $ 0,269 şeklindedir.

HLKcoin, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 4380. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 HLK şeklindedir. Son 24 saat içinde HLK, $ 0,2626 (en düşük) ile $ 0,29 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 102,54239819984525 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0500157372473887 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HLK, son bir saatte -%0,38 ve son 7 günde -%6,18 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 69,99K seviyesine ulaştı.

HLKcoin (HLK) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.4380 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 69,99K$ 69,99K $ 69,99K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 50,58M$ 50,58M $ 50,58M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 188.017.377 188.017.377 188.017.377 Herkese Açık Blok Zinciri NIGELLA

