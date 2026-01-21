BorsaDEX+
Bugünkü canlı HLKcoin fiyatı 0,269 USD. HLK piyasa değeri ise 0 USD. HLK / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

HLK Hakkında Daha Fazla Bilgi

HLK Fiyat Bilgileri

HLK Nedir

HLK Whitepaper

HLK Resmi Websitesi

HLK Token Ekonomisi

HLK Fiyat Tahmini

HLK Fiyat Geçmişi

HLK Satın Alma Kılavuzu

HLK / İtibari Para Dönüştürücüsü

HLKcoin Logosu

HLKcoin Fiyatı(HLK)

1 HLK / USD Canlı Fiyatı:

$0
$0$0
%0,001D
USD
HLKcoin (HLK) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-21 17:55:49 (UTC+8)

Bugünkü HLKcoin Fiyatı

Bugünkü HLKcoin (HLK) fiyatı $ 0,269 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut HLK / USD dönüşüm oranı HLK başına $ 0,269 şeklindedir.

HLKcoin, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 4380. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 HLK şeklindedir. Son 24 saat içinde HLK, $ 0,2626 (en düşük) ile $ 0,29 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 102,54239819984525 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0500157372473887 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HLK, son bir saatte -%0,38 ve son 7 günde -%6,18 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 69,99K seviyesine ulaştı.

HLKcoin (HLK) Piyasa Bilgileri

No.4380

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 69,99K
$ 69,99K$ 69,99K

$ 50,58M
$ 50,58M$ 50,58M

0,00
0,00 0,00

188.017.377
188.017.377 188.017.377

NIGELLA

Şu anki HLKcoin piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 69,99K. Dolaşımdaki HLK arzı 0,00 olup, toplam arzı 188017377. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 50,58M.

HLKcoin Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,2626
$ 0,2626$ 0,2626
24 sa Düşük
$ 0,29
$ 0,29$ 0,29
24 sa Yüksek

$ 0,2626
$ 0,2626$ 0,2626

$ 0,29
$ 0,29$ 0,29

$ 102,54239819984525
$ 102,54239819984525$ 102,54239819984525

$ 0,0500157372473887
$ 0,0500157372473887$ 0,0500157372473887

-%0,38

%0,00

-%6,18

-%6,18

HLKcoin (HLK) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için HLKcoin fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0%0,00
30 Gün$ +0,02+%8,03
60 Gün$ +0,0302+%12,64
90 Gün$ -0,0091-%3,28
Bugünkü HLKcoin Fiyatı Değişimi

Bugün, HLK, $ 0 (%0,00) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

HLKcoin 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,02 (+%8,03) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

HLKcoin 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, HLK değişimi $ +0,0302 (+%12,64) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

HLKcoin 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,0091 (-%3,28) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

HLKcoin (HLK) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

HLKcoin Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

HLKcoin için Fiyat Tahmini

2030 için HLKcoin (HLK) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, HLK için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için HLKcoin (HLK) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde)

2040 yılında HLKcoin fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

Kullanıcılar, gerçek zamanlı senaryo tahminleri ve daha kişiselleştirilmiş analizler için MEXC'nin Fiyat Tahmin Aracı ve YZ Piyasa İçgörüleri'ni kullanabilirler.
Sorumluluk reddi: Bu senaryolar örnek niteliğinde ve bilgilendirme amaçlıdır; kripto paralar oldukça volatildir. Karar vermeden önce kendi araştırmanızı yapın (DYOR).
HLKcoin varlığının 2026 - 2027 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? HLKcoin Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, HLK varlığının 2026 - 2027 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

Nasıl HLKcoin Satın Alınır ve Yatırımı Yapılır

HLKcoin ile işlem yapmaya hazır mısınız? MEXC'de HLK satın almak hızlı ve yeni başlayanlar için kolaydır. İlk satın alımınızı yaptıktan sonra hemen alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, HLKcoin satın alma konusunda kapsamlı kılavuzumuzu inceleyin. Aşağıda, HLKcoin (HLK) satın alma yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak 5 adımlı hızlı bir özet bulunmaktadır.

1. Adım

Hesap Açın ve KYC Doğrulamasını Tamamlayın

Öncelikle, hesap açın ve MEXC'de KYC doğrulamasını tamamlayın. Bu işlemi MEXC'nin resmi websitesinde veya MEXC uygulamasında cep telefonu numaranızı veya e-posta adresinizi kullanarak yapabilirsiniz.
2. Adım

Cüzdanınıza USDT, USDC veya USDE Ekleyin

USDT, USDC ve USDE MEXC'de alım satımı kolaylaştırır. USDT, USDC ve USDE'yi banka transferi, OTC veya P2P alım satımı yoluyla satın alabilirsiniz.
3. Adım

Spot Alım Satım Sayfasına Gidin

MEXC websitesinde, üst menü çubuğundan Spot seçeğine tıklayın ve tercih ettiğiniz tokenleri arayın.
4. Adım

Tokenlerinizi Seçin

Mevcut -- adetten fazla token ile Bitcoin, Ethereum ve trend tokenleri kolayca satın alabilirsiniz.
5. Adım

Satın Alma İşleminizi Tamamlayın

Token miktarını veya yerel para biriminizdeki karşılığını girin. Satın Al seçeneğine tıkladıktan sonra HLKcoin anında cüzdanınıza aktarılacaktır.
HLKcoin (HLK) Satın Alma Kılavuzu

HLKcoin ile Neler Yapabilirsiniz

HLKcoin sahibi olmak, sadece satın alıp tutmak açısından size daha fazla fırsat sunar. Yüzlerce piyasada BTC alım satımı yapabilir, esnek stake ve birikim ürünleri ile düzenli kazançlar elde edebilir veya profesyonel alım satım araçlarından yararlanarak varlıklarınızı büyütebilirsiniz. İster yeni başlayan ister profesyonel, deneyimli bir yatırımcı olun, MEXC kripto potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanızı kolaylaştırır. Bitcoin varlıklarınızı en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz dört yol aşağıda belirtilmiştir.

  • MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    2.800'den fazla tokenle ultra düşük ücretlerle alım satım yapın.

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    500 kata kadar kaldıraç ve geniş kapsamlı likidite ile alım satım yapın.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Token stake edin ve muhteşem airdroplar kazanın.

    MEXC Piyasa Öncesi

    MEXC Piyasa Öncesi

    Resmi olarak listelenmeden önce yeni tokenleri alın ve satın.

HLKcoin (HLK) Nedir?

Nigella Chain, blok zinciri teknolojisinin gücünden yararlanarak sektörleri yeniden şekillendirmeyi amaçlayan öncü bir girişimdir.

HLKcoin Kaynağı

HLKcoin hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi HLKcoin Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: HLKcoin Hakkında Diğer Sorular

Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-21 17:55:49 (UTC+8)

HLKcoin (HLK) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
01-20 22:09:49Sektör Haberleri
现货黄金短线飙升，突破4,740美元/盎司，创下新高
01-20 13:14:57Sektör Haberleri
特朗普评论欧盟关税，黄金突破历史新高，比特币短暂下跌
01-19 16:31:41Sektör Haberleri
隱私板塊接力上漲,DUSK單日飆升超120%
01-19 08:14:46Sektör Haberleri
欧洲和美国关税威胁再现,加密货币市场周一早晨"闪崩"
01-19 07:38:00Değerli Metaller
現貨黃金和白銀雙雙創下歷史新高
01-18 14:28:43Sektör Haberleri
加密市场情绪维持"中性"，整体从先前水平回升

HLKcoin Öne Çıkan Haberler

U.S. Establishes Bitcoin as Strategic Reserve Asset

U.S. Establishes Bitcoin as Strategic Reserve Asset

January 21, 2026
Uber (UBER) Stock; Falls as BART App Launch Boosts Last-Mile Transit Options

Uber (UBER) Stock; Falls as BART App Launch Boosts Last-Mile Transit Options

January 21, 2026
What Risks Do Traders Face?

What Risks Do Traders Face?

January 21, 2026
Daha Fazla Görüntüle

HLKcoin Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

HLK USDT (Vadeli İşlem Alım Satımı)

Kaldıraçlı HLK long veya short pozisyonu açın. MEXC'de HLKUSDT Vadeli İşlem alım satımını keşfedin ve piyasa dalgalanmalarından yararlanın.

MEXC'de HLKcoin (HLK) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı HLKcoin fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
HLK/USDT
$0
$0$0
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

