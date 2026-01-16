Bugünkü Johnson & Johnson Fiyatı

Bugünkü Johnson & Johnson (JNJON) fiyatı $ 219,54 olup, son 24 saatte % 37,23 değişim gösterdi. Mevcut JNJON / USD dönüşüm oranı JNJON başına $ 219,54 şeklindedir.

Johnson & Johnson, şu anda piyasa değeri açısından $ 22,21 ile 3701. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,10 JNJON şeklindedir. Son 24 saat içinde JNJON, $ 160 (en düşük) ile $ 219,78 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 219,62482763479963 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 203,9667432969526 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, JNJON, son bir saatte -%0,07 ve son 7 günde +%37,21 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 422,10K seviyesine ulaştı.

Johnson & Johnson (JNJON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3701 Piyasa Değeri $ 22,21$ 22,21 $ 22,21 Hacim (24 Sa) $ 422,10K$ 422,10K $ 422,10K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 234,09$ 234,09 $ 234,09 Dolaşım Arzı 0,10 0,10 0,10 Toplam Arz 1,06625981 1,06625981 1,06625981 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Johnson & Johnson piyasa değeri $ 22,21 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 422,10K. Dolaşımdaki JNJON arzı 0,10 olup, toplam arzı 1.06625981. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 234,09.