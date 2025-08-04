Japan Open Chain (JOC) Nedir?

Japan Open Chain (JOC), ademi merkeziyetçilik ve ölçeklenebilirlik arasında pratik bir denge kuran, iş dünyası için optimize edilmiş bir L1 halka açık blok zinciridir. JOC, güvenilir doğrulayıcılar tarafından işletildiği sürece yeterli güvenilirlik ve mükemmel ölçeklenebilirlik sağlayan “Yetki Kanıtı (PoA)” mutabakat algoritmasını benimser.

Japan Open Chain, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Japan Open Chain yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için

- JOC staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Japan Open Chain hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Japan Open Chain satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Japan Open Chain Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Japan Open Chain, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte JOC fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Japan Open Chain fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Japan Open Chain Fiyat Geçmişi

JOC fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak JOC kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Japan Open Chain fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Japan Open Chain (JOC) Token Ekonomisi

Japan Open Chain (JOC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. JOC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Japan Open Chain (JOC) Satın Alma

Nasıl Japan Open Chain satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Japan Open Chain Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

JOC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 JOC / VND ₫ 2.197,3025 1 JOC / AUD A$ 0,12859 1 JOC / GBP ￡ 0,062625 1 JOC / EUR € 0,07181 1 JOC / USD $ 0,0835 1 JOC / MYR RM 0,353205 1 JOC / TRY ₺ 3,395945 1 JOC / JPY ¥ 12,2745 1 JOC / ARS ARS$ 113,914875 1 JOC / RUB ₽ 6,637415 1 JOC / INR ₹ 7,307085 1 JOC / IDR Rp 1.368,85224 1 JOC / KRW ₩ 115,49052 1 JOC / PHP ₱ 4,79457 1 JOC / EGP ￡E. 4,060605 1 JOC / BRL R$ 0,46426 1 JOC / CAD C$ 0,114395 1 JOC / BDT ৳ 10,08012 1 JOC / NGN ₦ 126,322975 1 JOC / UAH ₴ 3,446045 1 JOC / VES Bs 10,2705 1 JOC / CLP $ 80,995 1 JOC / PKR Rs 23,395865 1 JOC / KZT ₸ 44,74765 1 JOC / THB ฿ 2,712915 1 JOC / TWD NT$ 2,49498 1 JOC / AED د.إ 0,306445 1 JOC / CHF Fr 0,0668 1 JOC / HKD HK$ 0,65464 1 JOC / MAD .د.م 0,75484 1 JOC / MXN $ 1,57314 1 JOC / PLN zł 0,308115 1 JOC / RON лв 0,36573 1 JOC / SEK kr 0,80661 1 JOC / BGN лв 0,141115 1 JOC / HUF Ft 28,743205 1 JOC / CZK Kč 1,772705 1 JOC / KWD د.ك 0,0254675 1 JOC / ILS ₪ 0,28557

Japan Open Chain Kaynağı

Japan Open Chain hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Japan Open Chain Hakkında Diğer Sorular Bugünkü Japan Open Chain (JOC) fiyatı nedir? Canlı Japan Open Chain (JOC) fiyatı, 0,0835 USD . Japan Open Chain (JOC) varlığının piyasa değeri nedir? Japan Open Chain varlığının mevcut piyasa değeri, $ 0,00 USD . Mevcut JOC arzının gerçek zamanlı piyasa fiyatı olan 0,0835 USD ile çarpılmasıyla hesaplanır. Japan Open Chain (JOC) varlığının dolaşımdaki arzı nedir? Dolaşımdaki mevcut Japan Open Chain (JOC) arzı, 0,00 USD . Japan Open Chain (JOC) varlığının en yüksek fiyatı nedir? 2025-08-04 tarihi itibarıyla, en yüksek Japan Open Chain (JOC) fiyatı, 1 USD . Japan Open Chain (JOC) varlığının 24 saatlik işlem hacmi nedir? Japan Open Chain (JOC) varlığının 24 saatlik işlem hacmi $ 99,82K USD . MEXC'de daha fazla alım satım yapılabilir token keşfedebilir ve bu tokenlerin 24 saatlik işlem hacimlerini kontrol edebilirsiniz.

Öne Çıkan Haberler

MEXC, Zincir Üstü Ödül Avı Etkinliği Düzenliyor: 50.000.000 USDT Ödül Sizi Bekliyor! Zincir üstü aktivitelerinizi gerçek ödüllere dönüştürmeye hazır mısınız? 31 Temmuz 2025 tarihinde MEXC, büyük blok zincirler üzerinde aktif kullanıcıları ödüllendirmeyi amaçlayan ve küresel bir etkinlik olan Zincir Üstü Ödül Avı Airdrop etkinliğini resmi olarak başlatıyor.

What Is XRP ETF? SEC Approval Status, Launch Date & How to Invest Guide The XRP ETF landscape is heating up with groundbreaking developments in 2025. With eleven major asset managers filing applications and a 95% approval probability by Q4 2025, traditional investors are finally getting regulated access to XRP exposure.