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Kusama Fiyatı(KSM)

Kusama (KSM) Canlı Fiyat Grafiği

$13,98
$13,98$13,98
+%0,281D
USD

KSM Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Kusama (KSM), şu anda 13,98 USD fiyatından işlem görmektedir ve 235,66M USD piyasa değerine sahiptir. KSM / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Kusama Ana Piyasa Performansı:

$ 486,95K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,28
Kusama 24 saatlik fiyat değişimi
16,86M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki KSM / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, KSM fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

KSM Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Kusama fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,039+%0,28
30 Gün$ +1,54+%12,37
60 Gün$ -2,41-%14,71
90 Gün$ -0,7-%4,77
Bugünkü Kusama Fiyatı Değişimi

Bugün, KSM, $ +0,039 (+%0,28) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Kusama 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +1,54 (+%12,37) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Kusama 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, KSM değişimi $ -2,41 (-%14,71) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Kusama 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,7 (-%4,77) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

KSM Fiyat Bilgisi

En güncel Kusama fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 13,5
$ 13,5$ 13,5

$ 14,14
$ 14,14$ 14,14

$ 624,2654
$ 624,2654$ 624,2654

-%0,36

+%0,28

-%15,33

KSM Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 235,66M
$ 235,66M$ 235,66M

$ 486,95K
$ 486,95K$ 486,95K

16,86M
16,86M 16,86M

Kusama (KSM) Nedir?

Kusama is an early, unaudited and unrefined release of Polkadot. Kusama will serve as a proving ground, allowing teams and developers to build and deploy a parachain or try out Polkadot’s governance, staking, nomination and validation functionality in a real environment.

Kusama, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Kusama yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- KSM staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Kusama hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Kusama satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Kusama Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Kusama, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte KSM fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Kusama fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Kusama Fiyat Geçmişi

KSM fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak KSM kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Kusama fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Kusama (KSM) Token Ekonomisi

Kusama (KSM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KSM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Kusama (KSM) Satın Alma

Nasıl Kusama satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Kusama Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

KSM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 KSM / VND
367.883,7
1 KSM / AUD
A$21,5292
1 KSM / GBP
10,485
1 KSM / EUR
12,0228
1 KSM / USD
$13,98
1 KSM / MYR
RM59,1354
1 KSM / TRY
568,7064
1 KSM / JPY
¥2.055,06
1 KSM / ARS
ARS$18.891,873
1 KSM / RUB
1.111,9692
1 KSM / INR
1.220,5938
1 KSM / IDR
Rp229.180,2912
1 KSM / KRW
19.362,8592
1 KSM / PHP
803,85
1 KSM / EGP
￡E.669,7818
1 KSM / BRL
R$77,589
1 KSM / CAD
C$19,1526
1 KSM / BDT
1.687,6656
1 KSM / NGN
21.149,643
1 KSM / UAH
576,9546
1 KSM / VES
Bs1.719,54
1 KSM / CLP
$13.560,6
1 KSM / PKR
Rs3.917,0562
1 KSM / KZT
7.491,882
1 KSM / THB
฿453,7908
1 KSM / TWD
NT$417,1632
1 KSM / AED
د.إ51,3066
1 KSM / CHF
Fr11,184
1 KSM / HKD
HK$109,6032
1 KSM / MAD
.د.م126,3792
1 KSM / MXN
$263,3832
1 KSM / PLN
51,4464
1 KSM / RON
лв61,2324
1 KSM / SEK
kr134,907
1 KSM / BGN
лв23,4864
1 KSM / HUF
Ft4.808,9802
1 KSM / CZK
296,6556
1 KSM / KWD
د.ك4,23594
1 KSM / ILS
47,6718

Kusama Kaynağı

Kusama hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Kusama Websitesi
Blok Gezgini

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1 KSM = 13,98 USD

Al-Sat

KSMUSDT
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$13,98$13,98
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