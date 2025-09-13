LBTC1 Hakkında Daha Fazla Bilgi

LightningBitcoin Logosu

LightningBitcoin Fiyatı(LBTC1)

1 LBTC1 / USD Canlı Fiyatı:

$0,04666
$0,04666
-%22,871D
USD
LightningBitcoin (LBTC1) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-13 21:36:05 (UTC+8)

LightningBitcoin (LBTC1) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,04652
$ 0,04652
24 sa Düşük
$ 0,06183
$ 0,06183
24 sa Yüksek

$ 0,04652
$ 0,04652

$ 0,06183
$ 0,06183

$ 1.037,530029296875
$ 1.037,530029296875

$ 0,05135513457072038
$ 0,05135513457072038

-%6,80

-%22,86

-%18,86

-%18,86

LightningBitcoin (LBTC1) canlı fiyatı $ 0,04666. LBTC1, son 24 saat içinde en düşük $ 0,04652 ve en yüksek $ 0,06183 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LBTC1 için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1.037,530029296875, en düşük fiyatı ise $ 0,05135513457072038 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LBTC1 son bir saatte -%6,80 değişim gösterdi, 24 saatte -%22,86 ve son 7 günde -%18,86 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

LightningBitcoin (LBTC1) Piyasa Bilgileri

No.6902

$ 0,00
$ 0,00

$ 53,41K
$ 53,41K

$ 348,36K
$ 348,36K

0,00
0,00

7.465.926
7.465.926

7.465.926
7.465.926

%0,00

2017-12-18 00:00:00

LBTC

Şu anki LightningBitcoin piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 53,41K. Dolaşımdaki LBTC1 arzı 0,00 olup, toplam arzı 7465926. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 348,36K.

LightningBitcoin (LBTC1) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için LightningBitcoin fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0138353-%22,86
30 Gün$ -0,05962-%56,10
60 Gün$ -0,01586-%25,37
90 Gün$ -0,0361-%43,63
Bugünkü LightningBitcoin Fiyatı Değişimi

Bugün, LBTC1, $ -0,0138353 (-%22,86) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

LightningBitcoin 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,05962 (-%56,10) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

LightningBitcoin 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, LBTC1 değişimi $ -0,01586 (-%25,37) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

LightningBitcoin 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,0361 (-%43,63) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

LightningBitcoin (LBTC1) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

LightningBitcoin Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

LightningBitcoin (LBTC1) Nedir?

Lightning Bitcoin (LBTC), eşler arası bir elektronik nakit sistemi, UTXO tabanlı yüksek TPS ve yüksek düzeyde ölçeklenebilir küresel değerli İnternet iletim protokolüdür. Konsensüs mekanizması, gerçek ademi merkeziyetçiliği sağlamak için oy haklarını ve muhasebe haklarını ayıran DPoS'u kullanır.

LightningBitcoin, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, LightningBitcoin yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- LBTC1 staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda LightningBitcoin hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, LightningBitcoin satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

LightningBitcoin Fiyat Tahmini (USD)

LightningBitcoin (LBTC1) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? LightningBitcoin (LBTC1) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak LightningBitcoin için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

LightningBitcoin fiyat tahminini hemen kontrol edin!

LightningBitcoin (LBTC1) Token Ekonomisi

LightningBitcoin (LBTC1) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LBTC1 tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

LightningBitcoin (LBTC1) Satın Alma

Nasıl LightningBitcoin satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım LightningBitcoin Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

LBTC1 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 LightningBitcoin(LBTC1) / VND
1.227,8579
1 LightningBitcoin(LBTC1) / AUD
A$0,06999
1 LightningBitcoin(LBTC1) / GBP
0,0340618
1 LightningBitcoin(LBTC1) / EUR
0,039661
1 LightningBitcoin(LBTC1) / USD
$0,04666
1 LightningBitcoin(LBTC1) / MYR
RM0,195972
1 LightningBitcoin(LBTC1) / TRY
1,9279912
1 LightningBitcoin(LBTC1) / JPY
¥6,85902
1 LightningBitcoin(LBTC1) / ARS
ARS$67,6229382
1 LightningBitcoin(LBTC1) / RUB
3,907775
1 LightningBitcoin(LBTC1) / INR
4,1186782
1 LightningBitcoin(LBTC1) / IDR
Rp764,9179104
1 LightningBitcoin(LBTC1) / KRW
64,985715
1 LightningBitcoin(LBTC1) / PHP
2,6670856
1 LightningBitcoin(LBTC1) / EGP
￡E.2,2471456
1 LightningBitcoin(LBTC1) / BRL
R$0,249631
1 LightningBitcoin(LBTC1) / CAD
C$0,0643908
1 LightningBitcoin(LBTC1) / BDT
5,6766556
1 LightningBitcoin(LBTC1) / NGN
70,05999
1 LightningBitcoin(LBTC1) / COP
$181,556393
1 LightningBitcoin(LBTC1) / ZAR
R.0,8109508
1 LightningBitcoin(LBTC1) / UAH
1,9228586
1 LightningBitcoin(LBTC1) / VES
Bs7,37228
1 LightningBitcoin(LBTC1) / CLP
$44,5603
1 LightningBitcoin(LBTC1) / PKR
Rs13,2439744
1 LightningBitcoin(LBTC1) / KZT
25,2215964
1 LightningBitcoin(LBTC1) / THB
฿1,4749226
1 LightningBitcoin(LBTC1) / TWD
NT$1,413798
1 LightningBitcoin(LBTC1) / AED
د.إ0,1712422
1 LightningBitcoin(LBTC1) / CHF
Fr0,0368614
1 LightningBitcoin(LBTC1) / HKD
HK$0,3625482
1 LightningBitcoin(LBTC1) / AMD
֏17,8292526
1 LightningBitcoin(LBTC1) / MAD
.د.م0,41994
1 LightningBitcoin(LBTC1) / MXN
$0,8599438
1 LightningBitcoin(LBTC1) / SAR
ريال0,174975
1 LightningBitcoin(LBTC1) / PLN
0,1689092
1 LightningBitcoin(LBTC1) / RON
лв0,2011046
1 LightningBitcoin(LBTC1) / SEK
kr0,4344046
1 LightningBitcoin(LBTC1) / BGN
лв0,0774556
1 LightningBitcoin(LBTC1) / HUF
Ft15,5429126
1 LightningBitcoin(LBTC1) / CZK
0,9667952
1 LightningBitcoin(LBTC1) / KWD
د.ك0,01418464
1 LightningBitcoin(LBTC1) / ILS
0,1553778
1 LightningBitcoin(LBTC1) / AOA
Kz42,7680894
1 LightningBitcoin(LBTC1) / BHD
.د.ب0,0174975
1 LightningBitcoin(LBTC1) / BMD
$0,04666
1 LightningBitcoin(LBTC1) / DKK
kr0,2967576
1 LightningBitcoin(LBTC1) / HNL
L1,2220254
1 LightningBitcoin(LBTC1) / MUR
2,1216302
1 LightningBitcoin(LBTC1) / NAD
$0,8100176
1 LightningBitcoin(LBTC1) / NOK
kr0,459601
1 LightningBitcoin(LBTC1) / NZD
$0,0779222
1 LightningBitcoin(LBTC1) / PAB
B/.0,04666
1 LightningBitcoin(LBTC1) / PGK
K0,1973718
1 LightningBitcoin(LBTC1) / QAR
ر.ق0,1698424
1 LightningBitcoin(LBTC1) / RSD
дин.4,6580678

LightningBitcoin Kaynağı

LightningBitcoin hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi LightningBitcoin Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: LightningBitcoin Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü LightningBitcoin (LBTC1) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı LBTC1 fiyatı, 0,04666 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
LBTC1 / USD güncel fiyatı nedir?
LBTC1 / USD güncel fiyatı $ 0,04666. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
LightningBitcoin varlığının piyasa değeri nedir?
LBTC1 piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki LBTC1 arzı nedir?
Dolaşımdaki LBTC1 arzı, 0,00 USD.
LBTC1 için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
LBTC1, ATH fiyatı olan 1.037,530029296875 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük LBTC1 fiyatı (ATL) nedir?
LBTC1, ATL fiyatı olan 0,05135513457072038 USD değerine düştü.
LBTC1 işlem hacmi nedir?
LBTC1 için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 53,41K USD.
LBTC1 bu yıl daha da yükselir mi?
LBTC1 piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için LBTC1 fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-13 21:36:05 (UTC+8)

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

$0,04666
