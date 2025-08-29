MSAI (MSAI) Nedir?

MSAI, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur.



MSAI Fiyat Tahmini (USD)

MSAI (MSAI) Token Ekonomisi

MSAI (MSAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MSAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

MSAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: MSAI Hakkında Diğer Sorular Bugünkü MSAI (MSAI) fiyatı nedir? USD biriminden canlı MSAI fiyatı, -- USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir. MSAI / USD güncel fiyatı nedir? -- . Doğru token dönüşümü için MSAI / USD güncel fiyatı. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü 'ye göz atın. MSAI varlığının piyasa değeri nedir? MSAI piyasa değeri -- USD . Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır. Dolaşımdaki MSAI arzı nedir? Dolaşımdaki MSAI arzı, -- USD . MSAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir? MSAI, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi. Tüm zamanların en düşük MSAI fiyatı (ATL) nedir? MSAI, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü. MSAI işlem hacmi nedir? MSAI için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD . MSAI bu yıl daha da yükselir mi? MSAI piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için MSAI fiyat tahminine göz atın.

08-28 18:39:00 Sektör Haberleri SOL 突破 $215，創下 206 天新高，SOL/BTC 和 SOL/ETH 匯率持續走強 08-28 16:50:00 Sektör Haberleri Toplam Stablecoin Piyasa Değeri 280 Milyar Doları Aşarak Yeni Bir Tüm Zamanların En Yükseğini Belirledi 08-28 15:25:00 Sektör Haberleri Ethereum 在 8 月份迄今已上漲 20.6%，有望創下歷史上第四個正增長的 8 月 08-28 05:13:00 Sektör Haberleri Tether ve Circle bugün toplam 1,25 milyar dolar değerinde stablecoin basarken, kripto ekosistemine kademeli olarak fon akışı devam ediyor 08-27 15:39:00 Sektör Haberleri Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 455 milyon dolar net giriş görürken, Bitcoin spot ETF'leri 88,10 milyon dolar net giriş kaydetti 08-25 21:14:39 Sektör Haberleri Kripto toplam piyasa değeri 4 trilyon doların altına düştü, altcoin toplam piyasa değeri gün içinde %3,58 düştü

edgeX Nedir? Saniyede 200,000 Siparişle Zincir İçi Ticaret Devrimine Kısa Bir Rehber edgeX, StarkWare’in sıfır bilgi kanıtı teknolojisini, saniyede 200,000 siparişi işleyebilen yüksek performanslı bir eşleştirme motorunu ve yenilikçi çapraz zincir likidite çözümlerini birleştirerek DEX’ler için standartları yeniden tanımlıyor.

Privy Nedir? 75M+ Hesap Tarafından Güvenilen Kurumsal Web3 Cüzdan Platformuna Derinlemesine Bakış Privy, büyük ölçekli uygulamalar için tasarlanmış bir Web3 cüzdan altyapı platformudur. Geliştiriciler, basit API’ler aracılığıyla kullanıcı kimlik doğrulama, cüzdan oluşturma ve işlem imzalama gibi işlevleri hızlı bir şekilde entegre edebilirler. Platform, banka düzeyinde güvenliği sağlamak için TEE teknolojisi ve anahtar bölümlendirme kullanır, birden fazla giriş yöntemi ve blok zinciri ağını destekler ve şu anda 1.500’den fazla uygulama arasında 75 milyonun üzerinde hesabı yönetmektedir.