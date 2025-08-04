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Node AI Fiyatı(NAIT)

Node AI (NAIT) Canlı Fiyat Grafiği

$0,111432
$0,111432$0,111432
+%2,391D
USD

NAIT Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Node AI (NAIT), şu anda 0,111638 USD fiyatından işlem görmektedir ve 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. NAIT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Node AI Ana Piyasa Performansı:

$ 22,99K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,39
Node AI 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki NAIT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, NAIT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

NAIT Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Node AI fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00260106+%2,39
30 Gün$ -0,071713-%39,12
60 Gün$ -0,013622-%10,88
90 Gün$ +0,109138+%4.365,52
Bugünkü Node AI Fiyatı Değişimi

Bugün, NAIT, $ +0,00260106 (+%2,39) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Node AI 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,071713 (-%39,12) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Node AI 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, NAIT değişimi $ -0,013622 (-%10,88) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Node AI 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,109138 (+%4.365,52) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

NAIT Fiyat Bilgisi

En güncel Node AI fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,098892
$ 0,098892$ 0,098892

$ 0,114693
$ 0,114693$ 0,114693

$ 0,499884
$ 0,499884$ 0,499884

+%0,10

+%2,39

-%28,33

NAIT Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 22,99K
$ 22,99K$ 22,99K

0,00
0,00 0,00

Node AI (NAIT) Nedir?

Bir Eşler Arası İstihbarat Pazarı.

Node AI, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Node AI yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- NAIT staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Node AI hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Node AI satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Node AI Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Node AI, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte NAIT fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Node AI fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Node AI Fiyat Geçmişi

NAIT fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak NAIT kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Node AI fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Node AI (NAIT) Token Ekonomisi

Node AI (NAIT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NAIT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Node AI (NAIT) Satın Alma

Nasıl Node AI satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Node AI Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

NAIT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NAIT / VND
2.937,75397
1 NAIT / AUD
A$0,17192252
1 NAIT / GBP
0,0837285
1 NAIT / EUR
0,09600868
1 NAIT / USD
$0,111638
1 NAIT / MYR
RM0,47222874
1 NAIT / TRY
4,54031746
1 NAIT / JPY
¥16,410786
1 NAIT / ARS
ARS$150,8620113
1 NAIT / RUB
8,87745376
1 NAIT / INR
9,74823016
1 NAIT / IDR
Rp1.830,13085472
1 NAIT / KRW
154,62309552
1 NAIT / PHP
6,42030138
1 NAIT / EGP
￡E.5,34969296
1 NAIT / BRL
R$0,61847452
1 NAIT / CAD
C$0,15294406
1 NAIT / BDT
13,47693936
1 NAIT / NGN
168,8915483
1 NAIT / UAH
4,60730026
1 NAIT / VES
Bs13,731474
1 NAIT / CLP
$108,28886
1 NAIT / PKR
Rs31,27985122
1 NAIT / KZT
59,8268042
1 NAIT / THB
฿3,62376948
1 NAIT / TWD
NT$3,3323943
1 NAIT / AED
د.إ0,40971146
1 NAIT / CHF
Fr0,0893104
1 NAIT / HKD
HK$0,87524192
1 NAIT / MAD
.د.م1,00920752
1 NAIT / MXN
$2,10325992
1 NAIT / PLN
0,41082784
1 NAIT / RON
лв0,48897444
1 NAIT / SEK
kr1,0773067
1 NAIT / BGN
лв0,18755184
1 NAIT / HUF
Ft38,38895906
1 NAIT / CZK
2,36895836
1 NAIT / KWD
د.ك0,033826314
1 NAIT / ILS
0,38068558

Node AI Kaynağı

Node AI hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Node AI Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

NAIT
NAIT
USD
USD

1 NAIT = 0,111638 USD

Al-Sat

NAITUSDT
$0,111638
$0,111638$0,111638
+%4,25

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